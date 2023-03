La Couronne réclame 17 ans de prison pour Gary Arnold, qui a enlevé deux Américains

MONTRÉAL — Gary Arnold, ce Québécois reconnu coupable d’avoir enlevé en 2020 un couple d’Américains, assiste lundi à l’audience de détermination de sa peine, en Cour supérieure à Montréal.

La Couronne recommande une peine de 17 ans d’emprisonnement pour Arnold; la défense espère obtenir 10 ans de prison.

Arnold a été reconnu coupable en février, par un jury, de cinq chefs d’accusation, notamment d’enlèvement, d’extorsion et de complot d’enlèvement.

On lui reproche d’avoir participé à un complot visant à enlever James et Sandra Helm, un couple de Moira, dans le nord de l’État de New York. La Couronne a soutenu au procès que cet enlèvement était lié à une affaire de trafic de drogue qui avait mal tourné impliquant leur petit-fils.

La défense a fait valoir au procès qu’Arnold avait agi sous la menace et qu’il ignorait tout d’un complot d’enlèvement.

Selon la poursuite, le petit-fils du couple avait été arrêté au Vermont avec une importante quantité de drogue six jours plus tôt. Par la suite, des hommes qui voulaient récupérer les 50 kilos de cocaïne, ou 3,5 millions $ en liquide, avaient fait enlever les deux Américains pour servir de monnaie d’échange.

Enlevés chez eux, les Helm ont été amenés en contrebande au Québec, par le territoire mohawk d’Akwesasne, puis détenus dans un chalet à Magog, dans les Cantons-de-l’Est pendant deux jours. Ils ont finalement été libérés par l’Escouade tactique de la Sûreté du Québec le 29 septembre 2020.