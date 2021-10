La COVID-19 emporte l’ancien secrétaire d’État américain Colin Powell

WASHINGTON — L’ancien secrétaire d’État des États-Unis Colin Powell a été emporté par des complications liées la COVID-19, a annoncé sa famille lundi.

Il avait 84 ans.

M. Powell était devenu en 1989 le premier chef d’état-major noir. Il avait alors supervisé l’invasion américaine du Panama en 1989, puis celle du Koweït pour en expulser les forces irakiennes en 1991.

Il avait ensuite servi comme secrétaire d’État entre 2001 et 2005.

Ses proches ont indiqué sur les réseaux sociaux que M. Powell était adéquatement vacciné.

«Nous avons perdu un mari, un père et un grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain», a dit sa famille.

Il laisse derrière lui la réputation d’un homme de grande intégrité qui avait envisagé de briguer la présidence, avant d’y renoncer.

Son image a toutefois été sérieusement écorchée en 2003, quand il s’est présenté devant le Conseil de sécurité des Nations unies pour plaider en faveur de la guerre en Irak.

Il avait alors présenté des informations erronées selon lesquelles Saddam Hussein amassait secrètement des armes de destruction massive. Les affirmations irakiennes à l’effet contraire étaient une «toile de mensonges», avait-il dit.