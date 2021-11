La COVID-19 a mis en lumière les vulnérabilités, existantes, des systèmes de santé

Alors que le nombre de morts de la COVID-19 dans le monde a dépassé le cap des cinq millions cette semaine, des experts en maladies infectieuses et en santé publique soutiennent qu’il s’agit d’un sombre rappel de la façon dont le virus dévaste les populations vulnérables dans le monde, y compris au Canada.

Ils estiment que les problèmes des soins de longue durée, ainsi que les inégalités en matière de santé en général, feront partie des séquelles de cette pandémie, qui avait tué lundi environ 29 000 personnes au Canada. Le Canada devra aussi définir son rôle dans la réduction du drame dans le monde en faisant don de vaccins excédentaires.

«Il y a eu beaucoup de décès depuis janvier 2021 (…) alors que la COVID est une maladie évitable par la vaccination, mais l’accès mondial était assez minime», explique le docteur Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université McMaster, en Ontario.

Le Canada s’est engagé en décembre 2020 à donner l’équivalent d’au moins 200 millions de doses de vaccin à l’agence COVAX d’ici la fin de 2022. Le docteur Chagla croit que cet objectif pourrait devenir plus difficile à atteindre alors que de plus en plus de Canadiens commencent à se qualifier pour la troisième dose. Il ne croit pas que le Canada a besoin pour l’instant d’étendre l’admissibilité à la troisième dose à la population générale.

La docteure Lynora Saxinger, experte en maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, retarderait elle aussi sa troisième dose si cela pouvait permettre à un travailleur de la santé d’un autre pays de recevoir sa première dose. Elle qualifie d’ailleurs le dilemme de l’équité vaccinale de «prochain grand défi» de cette pandémie.

«Il y a des raisons morales et éthiques (pour assurer l’équité vaccinale), mais l’autre raison, égoïste, est que les régions avec une transmission continue (…) sont des endroits où des variants peuvent apparaître.»

La tragédie des CHSLD

La docteure Saxinger rappelle aussi que le Canada doit appliquer les leçons des erreurs commises plus tôt dans la pandémie, notamment dans les établissements de soins de longue durée.

Le docteur Barry Pakes, de l’Université de Toronto, rappelle que ces problèmes, mis en évidence par la pandémie de COVID-19, étaient déjà connus de la santé publique.

«Nous savions que le personnel et le financement global (dans les soins de longue durée) étaient insuffisants pour protéger les plus vulnérables de ce qui s’est précisément passé», a-t-il déclaré.

Le docteur Pakes souligne par ailleurs que le nombre de décès dans le monde liés à la COVID-19 est probablement beaucoup plus élevé que le nombre officiel de cinq millions. Il rappelle que certaines estimations doublent ce bilan, sans même tenir compte des décès indirects, tels que les patients cancéreux dont l’intervention chirurgicale a été retardée ou les victimes d’accidents de voiture qui ne pouvaient pas obtenir de lits de soins intensifs lorsque les systèmes de santé étaient débordés.

Le docteur Chagla croit que ces chiffres seront probablement impossibles à calculer à l’échelle mondiale.