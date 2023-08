La COVID-19 accélérerait au Canada, selon des données de l’ASPC

OTTAWA — Les infections à la COVID-19 pourraient être lentement reparties à la hausse au Canada, selon de nouvelles données de l’Agence de la santé publique du Canada.

L’agence fédérale indique sur son site internet avoir constaté une fluctuation de certains indicateurs liés à la COVID-19, après une longue période de déclin graduel.

Cela pourrait être précurseur d’une reprise, même si l’activité générale de la COVID-19 demeure faible à modérée dans les provinces et territoires du pays.

Une immunologue de l’université McMaster, Dawn Bowdish, a indiqué que la famille XBB, qui découle d’Omicron, domine actuellement au Canada.

Cette famille comprend le sous-variant EG.5, qui devrait devenir le variant dominant au Canada au cours des prochaines semaines, selon elle.

Mme Bowdish a ajouté que le sous-variant EG.5 semble plus contagieux que les sous-variants précédents, mais rien ne laisse supposer pour le moment qu’il cause une maladie plus grave chez des gens en santé.

Elle indique que les vaccins contre la COVID-19 attendus cet automne devraient combattre efficacement le virus.