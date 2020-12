La COVID-19 n’a pas pris de répit pendant le congé de Noël au Québec

MONTRÉAL — La COVID-19 n’a pas profité du congé de Noël pour prendre un peu de répit.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, 6783 nouveaux cas ont été signalés du 24 au 26 décembre. Au cours de la seule journée de samedi, 2291 cas supplémentaires ont été rapportés.

Le nombre de cas enregistrés dans la province depuis le début de la pandémie s’élève désormais à 192 655.

La Grande Faucheuse n’a pas chômé non plus. Les autorités déplorent 110 nouveaux décès depuis la dernière mise à jour, dont 12 qui ont été signalés le 26 décembre.

La COVID-19 a tué 8023 personnes depuis son apparition au Québec.

«Nous avons demandé aux Québécois de faire une pause durant le temps des fêtes. Une pause des contacts sociaux, des déplacements non essentiels et du travail sur place, a rappelé le ministre de la Santé Christian Dubé sur son compte Twitter. Nous devons tous faire notre part pour que l’on casse une fois pour toute (sic) cette deuxième vague.»

Les autorités ont aussi rapporté 33 hospitalisations au cours de cette période de trois jours. Présentement, on compte 1085 personnes dans les hôpitaux québécois à cause de la COVID-19. Trois personnes de plus sont soignées aux soins intensifs, pour un total de 149.

La campagne de vaccination s’est poursuivie samedi puisqu’on a administré 3126 doses.

Un total de 53 318 prélèvements ont été réalisés les 24 et 25 décembre, dont 21 250 pendant le jour de Noël.

L’île de Montréal demeure fortement touchée. On y a signalé 943 cas supplémentaires le 26 décembre. Les autorités font aussi état de 319 cas en Montérégie, 235 à Laval, 179 dans Lanaudière, 167 dans la Capitale-Nationale et 122 dans les Laurentides pour la journée du lendemain de Noël.

L’Estrie a recensé 99 nouveaux cas, la Mauricie-Centre-du-Québec 92, le Saguenay Lac-Saint-Jean 70, l’Outaouais 33, la Chaudière-Appalaches 19 et la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, un seul.

La répartition régionale des nouveaux cas n’a pas été précisée pour les journées du 24 et du 25 décembre.