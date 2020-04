La COVID-19 provoque une nouvelle annulation: le Stampede de Calgary

CALGARY — Le Stampede de Calgary est devenu le plus récent événement de grande envergure à annuler sa prochaine programmation à cause de la COVID-19.

Le conseil de direction du Stampede a annoncé jeudi sa décision.

Selon des officiels du Stampede, il s’agit d’une décision difficile, mais la santé de la population doit être la priorité.

C’est la première fois que l’événement — qui se vante d’être «le plus grand spectacle extérieur du monde» — est annulé depuis sa création il y a près de 100 ans. Il attire quotidiennement plus de 100 000 personnes au cours de ses dix jours d’activités comprenant un défilé, une foire, des rodéos, dont un nocturne, et une course de chariots.

Il devait se dérouler du 3 au 12 juillet.

La pandémie de COVID-19 a provoqué l’annulation de nombreux festivals et événements dans tout le pays.