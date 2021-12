La COVID-19 retardera encore la livraison de nouveaux navires de la Marine canadienne

OTTAWA — Le grand responsable des acquisitions au ministère de la Défense prévient que la COVID-19 entraînera de nouveaux délais dans la livraison de navires et d’autres équipements militaires — des livraisons que l’armée attendait déjà impatiemment.

Le sous-ministre adjoint du Groupe des matériels, Troy Crosby, a déclaré que les chantiers navals de Halifax et de Vancouver, qui construisent de nouvelles flottes pour la Marine et la Garde côtière, ont été particulièrement touchés par les confinements et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Alors que le gouvernement travaille avec les chantiers navals pour déterminer l’étendue du problème, M. Crosby estime que leurs calendriers de livraison, déjà révisés, vont encore être prolongés.

Tout retard dans ces calendriers reportera donc la livraison de nouveaux navires indispensables à la flotte vieillissante de la Marine canadienne. Cinq navires qui ont été retirés au cours de la dernière décennie dans cette flotte n’ont toujours pas été remplacés.

De nouveaux délais signifieraient également des coûts encore plus élevés pour la vingtaine de navires de la Marine canadienne et de la Garde côtière qui sont en cours de construction ou sont en voie de l’être. Tous ces projets ont déjà vu leurs budgets augmenter en raison de retards passés.

Le sous-ministre Crosby indique que d’autres projets d’approvisionnement militaire sont également touchés par la pandémie, mais que les responsables des achats travaillent avec l’armée et l’industrie pour gérer les impacts potentiels.