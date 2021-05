La CPI impose une peine de 25 ans de prison à un ancien enfant soldat

LA HAYE, Pays-Bas — La Cour pénale internationale a imposé jeudi une peine de 25 ans de prison à un ancien enfant soldat ougandais qui est ensuite devenu un commandant rebelle brutal.

Le tribunal a expliqué que le fait que l’accusé ait été enlevé et forcé à se battre alors qu’il n’était qu’un écolier lui a évité une peine de prison à vie.

Dominic Ongwen avait été reconnu coupable en février de 61 accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, y compris de meurtres, de viols, de grossesses forcées, de mariages forcés et d’utilisation d’enfants soldats, alors qu’il était un commandant de la mystérieuse Armée de résistance du Seigneur (ARS).

Ses avocats ont l’intention de porter sa condamnation en appel.

Le juge Bertram Schmitt a expliqué que les magistrats ont dû tenir compte de la brutalité d’Ongwen et du désir de justice des victimes, mais aussi du passé difficile de l’accusé.

«Le tribunal est confronté dans cette affaire à une situation unique. Il fait face à un accusé qui a infligé volontairement des souffrances atroces à ses victimes, a dit M. Schmitt.

«Il est toutefois aussi confronté à un accusé qui a lui-même précédemment enduré des souffrances extrêmes aux mains d’un groupe dont il est ensuite devenu un membre bien en vue et un leader.»

Ongwen, qui portait un masque et des écouteurs, n’a laissé transparaître aucune émotion quand il a entendu que le tribunal lui imposait cinq années de plus que les vingt réclamées par les procureurs.

Ses avocats l’ont toujours présenté comme une victime de la brutalité de l’ARS. Ongwen n’avait que neuf ans quand il a été enlevé et contraint de commencer à se battre.

Les juges avaient toutefois tranché en février qu’il avait commis ses crimes «en tant qu’adulte pleinement responsable, en tant que commandant de l’ALS entre la mi-vingtaine et la fin de la vingtaine».

M. Schmitt a repris cet argument jeudi, soulignant qu’Ongwen aurait pu fuir l’ALS; qu’il n’était pas toujours entièrement soumis au chef du groupe, Joseph Kony; et que certains crimes ont été commis en privé.

Ongwen a kidnappé des femmes et des enfants et les a «distribués» à ses combattants, a dit le juge.

«Il a aussi gardé des femmes et des filles pour lui, forçant les plus jeunes à agir comme servantes, tandis que celles qui étaient jugées assez vieilles ont été contraintes d’être ses soi-disant femmes, d’avoir des relations sexuelles avec lui, et d’avoir ses enfants», a ajouté M. Schmitt.

Ongwen est le premier commandant de l’ARS à être traduit en justice par la CPI. Sa condamnation pour des crimes basés sur le genre est importante pour les procureurs qui veulent punir de telles atrocités.

Fondée par Kony, lui-même un fugitif de la CPI, l’Armée de résistance du Seigneur a vu le jour comme rébellion contre le gouvernement de l’Ouganda. Les rebelles se sont éparpillés à travers l’Afrique après une offensive de l’armée en 2005.

L’armée ougandaise estimait en 2013 que le groupe ne comptait plus que quelques centaines de membres.

Kony pourrait se terrer dans un coin reculé de la République centrafricaine, où ses hommes continuent à sévir et où Ongwen a été arrêté en 2015.

Les juges ont expliqué que la participation d’Ongwen à une longue liste de crimes lui aurait mérité la prison à vie, n’eût été son enfance.

Ils ont dit qu’il était un enfant intelligent qui aurait pu devenir un membre utile de la société s’il n’avait pas été kidnappé.

«Toutes ces possibilités, tout son potentiel positif, tous ses espoirs pour un bel avenir se sont brutalement envolés le jour où il a été enlevé», a dit M. Schmitt.

– Par Mike Corder, The Associated Press