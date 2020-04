La croissance des nouveaux cas est la plus faible depuis des semaines en Ontario

TORONTO — L’Ontario signale mercredi 510 nouveaux cas de COVID-19 et 37 décès supplémentaires, pour un total de 659 morts dans cette province depuis le début de la pandémie.

Le bilan total de cas est maintenant de 12 245, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à mardi — le taux de croissance le plus faible depuis des semaines en Ontario. Ce total comprend 6221 cas résolus — soit plus de 50 %, pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Bien que les responsables de la santé publique aient déclaré que la contamination communautaire semblait avoir atteint le sommet de sa courbe épidémique, le nombre de cas continue d’augmenter dans les centres de soins de longue durée de l’Ontario, comme au Québec. On recense maintenant au moins 448 décès dans les établissements de soins de longue durée ontariens lors d’éclosions dans 127 établissements.

Le gouvernement ontarien a d’ailleurs publié de nouvelles directives sur les tests de dépistage: les directions régionales de la santé publique doivent maintenant tester tous les résidents et le personnel des foyers touchés par une éclosion spécifique, et plus seulement les gens qui ont été en contact avec des cas confirmés dans ces établissements.