La CSD s’élève contre la réforme des normes de santé et de sécurité du travail

QUÉBEC — Un autre syndicat s’élève contre la réforme des normes de la santé et de la sécurité du travail du gouvernement Legault.

Après la FTQ et la CSN, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) a dénoncé, mercredi, le projet de loi 59 qui est étudié actuellement en commission parlementaire.

Selon la CSD, le projet de loi ouvre la porte à la médecine privée. En effet, si le projet de loi est adopté, l’employeur n’aurait plus l’obligation de consulter la santé publique en matière de prévention, ce qu’a salué mardi le Conseil du patronat.

Par ailleurs, l’avis du médecin traitant ne sera plus prépondérant en matière de retour au travail ou de réadaptation, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de contestations avec des médecins payés par l’employeur, a dénoncé le président de la CSD, Luc Vachon.

Le projet de loi 59, piloté par le ministre du Travail, Jean Boulet, vise à réduire les coûts d’indemnisation.

Les employeurs seraient divisés selon leur taille et entre niveaux de risque faible, modéré et élevé. Et, selon le cas, le nombre de mécanismes de prévention qui s’appliquent à eux variera.

Selon les données de la CNESST, les lésions psychologiques ont augmenté de 67 % au cours des 10 dernières années.

La CNESST a versé des prestations totalisant 2,22 milliards $ en 2018. Elle avait alors accepté 103 406 lésions professionnelles et enregistré 226 décès. Chaque jour, 251 travailleurs subissent un accident.