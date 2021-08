La CSQ estime que Québec est «en retard» pour ce qui est de la rentrée scolaire

MONTRÉAL — La CSQ et ses fédérations du milieu scolaire estiment que Québec est déjà en retard dans ses décisions sanitaires au sujet de la rentrée scolaire. Elles espèrent aussi la fin du « avance-recule-avance-recule » en la matière.

Au cours d’une conférence de presse sur la rentrée, lundi à Montréal, le président de la Centrale des syndicats du Québec, Éric Gingras, a dit croire qu’il était minuit moins une pour que le gouvernement annonce les balises sur lesquelles il basera ses décisions sanitaires pour la rentrée.

À partir de quand décidera-t-il qu’il faut passer de l’enseignement sur place à l ’enseignement à distance? Quelle est la proportion du personnel de l’enseignement qui est vacciné? Qu’arrivera-t-il si certains refusent la vaccination, dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre? Si l’on requiert un passeport vaccinal pour certaines activités scolaires: lesquelles?

Ces questions, entre autres, demeurent sans réponse. Et la CSQ veut être fixée et vite, alors que les enseignants ont déjà recommencé à travailler et que les élèves retourneront en classe dans les prochains jours.