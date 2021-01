La CSQ invite Roberge à ne pas exclure l’installation de purificateurs d’air

MONTRÉAL — Bien que la santé publique ne recommande pas d’installer des purificateurs d’air dans les classes pour éviter la contamination à la COVID-19 par aérosols, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, à ne pas exclure cette possibilité d’emblée.

La CSQ a convié la presse à une conférence, dimanche matin, pour énoncer ses priorités au cours de l’année.

Entre autres, la centrale syndicale va suivre l’évolution de la pandémie dans les milieux de la santé et de l’éducation.

La présidente de la CSQ Sonia Éthier a indiqué que la qualité de l’air dans les écoles serait un enjeu particulièrement important, ajoutant que les arguments de la santé publique contre l’installation de purificateurs d’air ne l’avaient pas convaincue.

Le docteur Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, a expliqué vendredi que les purificateurs d’air, s’ils étaient mal installés, pourraient nuire, car ils rebrasseraient des gouttelettes dans l’air. Pour être efficaces, a-t-il ajouté, ces appareils doivent être dirigés vers ceux qui émettent des gouttelettes problématiques, ce qui est difficile à savoir dans une classe.

Or, selon Mme Éthier, le personnel de soutien dans les écoles est tout à fait habileté à bien installer les purificateurs d’air. Elle a par ailleurs rappelé que la santé publique recommandait de ne pas porter de masque au printemps, alors qu’il est maintenant répandu dans les écoles.

«Nous, on ne peut pas se substituer à la santé publique, mais on demande au ministre de l’Éducation de ne pas écarter cette possibilité-là, a-t-elle déclaré. Les arguments qu’on nous a livrés à la conférence de presse ne nous ont pas convaincus que les purificateurs d’air ne seraient pas efficaces. Alors on demande au gouvernement de poursuivre sa réflexion.»

La CSQ compte par ailleurs suivre de près la campagne de vaccination pour s’assurer qu’elle se déroule bien.

La centrale syndicale place aussi dans ses priorités l’enjeu des négociations dans le secteur public, qui font pratiquement du «surplace» depuis le printemps, a déploré Mme Éthier.

«La patience de nos membres a atteint sa limite. Ils sont en colère, et ils le démontrent par des votes de grève qui ont débuté en décembre», a-t-elle signalé.