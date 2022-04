La décriminalisation du cannabis passe une étape aux États-Unis

WASHINGTON — C’est peut-être le poisson d’avril, mais les démocrates au Congrès envisagent néanmoins sérieusement de légaliser la marijuana aux États-Unis.

Par une marge de 220 contre 204, les membres de la Chambre des représentants ont voté en faveur d’une législation qui décriminaliserait cette drogue au niveau fédéral.

Deux démocrates ont voté contre la Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act, tandis que deux républicains ont voté pour.

Le projet de loi, mieux connu sous le nom de loi MORE, éliminerait également les sanctions pénales liées au cannabis, imposerait de nouvelles taxes d’accise et accélérerait l’annulation des condamnations liées à la marijuana.

Le projet de loi passe maintenant au Sénat, où il devrait faire face à une ascension plus difficile.

Non seulement le Sénat est également divisé entre républicains et démocrates, mais le chef de la majorité Chuck Schumer prévoit qu’un projet de loi similaire sera présenté plus tard ce mois-ci.