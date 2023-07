La dégradation du pergélisol a de graves effets sur les communautés de l’Arctique

INUVIK, T.N.-O. — Sur le bord de la route, non loin de l’aéroport d’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, parmi les arbustes et les épinettes, une série de barres de métal rouillées sont enfouies profondément dans le sol.

Installées en 2004, elles aident les chercheurs à mesurer l’évolution du sol au fil du temps.

Jennifer Humphries, spécialiste du pergélisol à l’Institut de recherche Aurora, affirme que c’est le seul endroit au monde au sud de la limite des arbres qui étudie l’expansion et la contraction thermiques à long terme du sol liées aux changements annuels de la température de l’air. Elle dit que le sol gagne deux centimètres chaque année.

Derrière des nuées d’insectes bourdonnants, plusieurs arbres à proximité arborent des plates-formes métalliques attachées à leurs troncs minces, mesurant leurs changements d’inclinaison. Alors que le pergélisol se dégrade de manière inégale en dessous, Mme Humphries explique qu’il peut provoquer ce qu’on appelle des «forêts ivres», où les arbres décalés penchent dans des directions différentes.

C’est l’un des nombreux endroits du delta de Beaufort riche en glace où les scientifiques surveillent le pergélisol et d’autres changements environnementaux. Alors que l’Arctique se réchauffe plus rapidement que partout ailleurs dans le monde, les chercheurs constatent que la dégradation du pergélisol a des effets considérables.

«Ici, le pergélisol est la fondation sur laquelle tout est construit», explique Mme Humphries. «Il affecte le transport des personnes, des animaux, de l’eau et de l’environnement, le développement de la végétation. Il affecte et contrôle tout.»

Le Centre de recherche de l’Arctique de l’Ouest à Inuvik abrite le siège social de l’Institut de recherche Aurora et le centre d’information sur le pergélisol. Il soutient plusieurs projets de recherche, dont la surveillance du pergélisol le long des routes Dempster et Inuvik-Tuktoyaktuk.

Erica Hille, directrice par intérim du centre, affirme que son travail est collaboratif et axé sur la communauté, et que son équipe s’efforce de rendre toutes ses données accessibles. Par exemple, la Inuvik Community Corporation leur a demandé de surveiller la température du sol et de développer des cartes des dangers à Caribou Hills, près de Reindeer Station, où le Service géologique des Territoires du Nord-Ouest ont enregistré 25 glissements de terrain en octobre 2009 et 80 en septembre 2017.

«Les membres de la communauté savent ce qui se passe. Je nous vois converger pour comprendre pourquoi cela se produit et ce que cela pourrait signifier à l’avenir», dit-elle.

Construire en connaissance de cause

L’étude du pergélisol peut être complexe et difficile, souligne Mme Humphries. Bien que les chercheurs puissent faire des généralisations sur les conditions de base d’une région, chaque paysage de pergélisol est unique, ajoute-t-elle.

Sur le site près de l’aéroport, on retrouve une zone de transition entre la toundra et la forêt avec un manteau neigeux décent. Mme Humphries indique que les températures en profondeur à cet endroit sont de -0,9 °C, probablement plus chaudes que ce à quoi les gens s’attendraient.

«Cela nous indique que les conditions du pergélisol dans la région d’Inuvik sont en fait plus sensibles aux changements climatiques que les gens ne l’avaient probablement pensé il y a 20 ans», relève-t-elle.

Conduisant à travers la ville, Mme Humphries souligne que de nombreuses maisons sont construites sur des pilotis plutôt que directement sur le sol. En effet, lorsque le pergélisol dégèle et se dépose, il provoque le déplacement de la fondation, ce qui peut nécessiter un nivellement régulier.

L’emblématique église Notre-Dame de la Victoire d’Inuvik, également connue sous le nom d’église Igloo pour sa forme emblématique, a également été touchée par le dégel du pergélisol.

Inauguré en 1960, le bâtiment bien conçu possède des évents qui permettent au sous-sol et aux fondations de rester froids. Lors de rénovations il y a plusieurs années, cependant, ces évents ont été accidentellement recouverts et le dessus a été isolé, ce qui a causé une dégradation du pergélisol et des problèmes de tassement, raconte Mme Humphries.

Ces évents ont depuis été rouverts et les capteurs installés en 2020 indiquent que la structure s’est stabilisée.

Des solutions

Il existe une variété de solutions pour faire face aux effets du changement climatique sur le pergélisol, y compris les thermosiphons, des tubes remplis de dioxyde de carbone qui peuvent extraire la chaleur du sol. Des chercheurs de la Commission géologique des Territoires du Nord-Ouest cherchent également à savoir si le compactage de la neige pourrait aider à réduire les températures et à ralentir le dégel du pergélisol.

Mme Hille ajoute qu’un projet de restauration côtière de la mer de Beaufort, axé sur les effondrements de dégel rétrogressifs le long de la côte de la baie de Kugmallit, a été achevé l’année dernière. Les chercheurs ont examiné le potentiel d’utilisation d’espèces végétales indigènes pour revégétaliser le littoral et réduire les températures du sol, ce qui, selon elle, a donné des résultats positifs.

«La limitation de nombreuses solutions d’ingénierie est qu’elles ne sont vraiment bonnes que pour des zones distinctes et plus petites», avance Mme Humphries, notant qu’elles peuvent être coûteuses et requérant beaucoup de main-d’œuvre. «Elles ne sont pas aussi bonnes pour une application généralisée.»

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.