La demande de libération conditionnelle de l’ex-coureur Oscar Pistorius est rejetée

PRETORIA, Afrique du Sud — L’ancien coureur olympique Oscar Pistorius s’est vu refuser une libération conditionnelle vendredi et devra rester en prison pendant au moins un an et quatre mois de plus, après qu’il a été décidé qu’il n’avait pas purgé la «période de détention minimale» requise pour être libéré à la suite de sa condamnation pour le meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp il y a 10 ans.

La commission de libération conditionnelle chargée d’examiner la demande de Pistorius a décidé qu’il pourrait seulement présenter une nouvelle demande en août 2024, a indiqué le ministère sud-africain de l’administration pénitentiaire dans un court communiqué de deux paragraphes. Le communiqué a été publié peu après une audience de libération conditionnelle tenue au centre correctionnel d’Atteridgeville, où Pistorius est détenu.

La commission a cité une nouvelle clarification de la peine de Pistorius émise par la Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud trois jours avant l’audience, selon le communiqué. D’ailleurs, des experts juridiques ont critiqué la décision des autorités de procéder à l’audience alors que Pistorius n’était pas éligible.

Les parents de Reeva Steenkamp, Barry et June, sont «soulagés» de la décision de garder Pistorius en prison, mais ne la célèbrent pas, a déclaré leur avocate à l’Associated Press.

«Ils ne peuvent pas se réjouir parce qu’il n’y a pas de gagnants dans cette situation. Ils ont perdu une fille et l’Afrique du Sud a perdu un héros», a noté l’avocate Tania Koen, faisant référence à la déchéance dramatique de Pistorius, qui était autrefois un athlète mondialement connu et admiré.

La décision et le raisonnement pour refuser la libération conditionnelle ont surpris, mais il y a eu des querelles juridiques sur la date à laquelle Pistorius devrait être éligible à une libération conditionnelle en raison de la série d’appels dans son cas.

Il a d’abord été reconnu coupable d’homicide coupable, un chef d’accusation comparable à l’homicide involontaire, en 2014, mais l’affaire a fait l’objet de plusieurs appels avant que Pistorius ne soit finalement condamné à 13 ans et cinq mois de prison pour meurtre en 2017.

En Afrique du Sud, les auteurs d’infractions graves doivent avoir purgé au moins la moitié de leur peine pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. Les avocats de Pistorius s’étaient déjà adressés au tribunal pour faire valoir qu’il était éligible parce qu’il avait purgé la partie requise s’ils comptaient également les périodes passées en prison depuis la fin 2014 à la suite de sa condamnation pour homicide coupable.

L’avocat chargé de la demande de libération conditionnelle de Pistorius n’a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques visant à obtenir un commentaire.

June Steenkamp a assisté à l’audience de Pistorius dans le complexe pénitentiaire pour s’opposer à sa libération conditionnelle. Les parents ont déclaré qu’ils ne croyaient toujours pas à la version de Pistorius concernant l’assassinat de leur fille et qu’ils voulaient qu’il reste en prison.

Maintenant âgé de 36 ans, Pistorius a toujours affirmé avoir tué Steenkamp, une mannequin de 29 ans et une étudiante en droit, à l’aube de la Saint-Valentin de 2013 après l’avoir prise pour un dangereux intrus dans sa maison.

Il a tiré quatre fois avec son pistolet 9 mm homologué à travers la porte fermée des toilettes de sa salle de bains, où se trouvait Steenkamp, et l’a touchée à plusieurs reprises. Pistorius a affirmé qu’il ne s’était pas rendu compte que sa petite amie était sortie du lit et s’était rendue aux toilettes.

Les Steenkamp disent qu’ils pensent toujours qu’il a menti et qu’il l’a tuée intentionnellement après une dispute nocturne.

L’avocate des parents avait adopté un ton plus critique lorsqu’elle s’était adressée aux journalistes à l’extérieur de la prison avant l’audience, déclarant que les Steenkamp pensaient que Pistorius ne pouvait pas être considéré comme réhabilité «à moins qu’il ne dise la vérité» sur l’assassinat.

«Il est l’assassin de leur fille. Pour eux, c’est une condamnation à perpétuité», avait déclaré Koen avant l’audience.