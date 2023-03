La députée Dancho veut créer des ponts entre les armes à feu et la sécurité

OTTAWA — Pour la députée Raquel Dancho, les mots sont toujours venus facilement. Elle se souvient que ses parents avaient dit qu’elle avait moins d’un an lorsqu’elle a commencé à les enchaîner, en parlant avec des phrases courtes.

«Tout le monde est né avec des dons naturels, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue depuis son bureau sur la colline du Parlement. J’ai toujours été une bonne communicatrice.»

Aujourd’hui, Mme Dancho est la principale voix du parti conservateur fédéral sur l’un des sujets les plus chauds du pays : les armes à feu et la criminalité.

La question du contrôle des armes à feu s’était retournée contre l’ancien chef du parti, Erin O’Toole, lors des élections fédérales de 2021. Il avait provoqué la colère de ses partisans en revenant sur sa promesse d’abroger l’interdiction des armes d’assaut par les libéraux fédéraux après une attaque du premier ministre Justin Trudeau.

À la suite de cette campagne, M. O’Toole avait besoin d’un communicateur au Parlement ayant les compétences nécessaires pour affronter les libéraux dans un dossier difficile, de manière à éviter d’attirer des ennuis au parti.

Puis est arrivée Mme Dancho, qui avait été élue deux ans plus tôt, à 29 ans, pour représenter la circonscription de la banlieue de Winnipeg, Kildonan-St. Paul.

Sa performance dans le dossier a été suffisamment impressionnante qu’elle demeure la porte-parole du parti sous l’actuel chef Pierre Poilievre, pour qui les mesures de lutte contre la criminalité sont une priorité majeure. Ceci malgré le fait d’avoir été bénévole pour Erin O’Toole en 2020 et de rester neutre lors de la course à la direction que M. Poilievre a remportée en 2022.

L’ancienne membre du personnel de l’Assemblée législative du Manitoba est issue de quatre générations d’agriculteurs et a été élevée dans la tradition de la chasse.

Mais Mme Dancho a déclaré que c’était ses études postsecondaires à Montréal qui avaient le plus éclairé son approche.

En entrant à l’Université McGill en 2008, elle a dit qu’elle se sentait comme un «poisson hors de l’eau», et pas seulement parce qu’elle savait conduire un tracteur alors que beaucoup autour d’elle ne se souciaient même pas d’avoir un permis de conduire.

Barack Obama venait d’être élu président des États-Unis, le mouvement Occupons était en plein essor et les rues de Montréal se gonflaient de milliers d’étudiants dénonçant les hausses de frais de scolarité. Tous ces événements l’ont exposée, selon Mme Dancho, à des perspectives extérieures à son éducation traditionnelle de cols bleus.

«On ne rend jamais tout le monde heureux avec ses opinions, a-t-elle déclaré. Mais j’essaie vraiment de faire une pause et de réfléchir à ce que l’autre côté en pense, et pourquoi ils pensent de cette façon, et de parler de quelque chose qui jette un pont entre les deux. C’est beaucoup de réflexion.»

Une défenseuse des armes à feu

Lorsque Stephen Harper a mené les conservateurs à un mandat majoritaire lors des élections de 2011, Mme Dancho a plaisanté en disant qu’elle était peut-être la seule électrice conservatrice vivant dans sa circonscription de Montréal, voisine de celle de Justin Trudeau.

Elle se souvient s’être vue dans la nouvelle députée Michelle Rempel Garner, qui a été élue dans une circonscription de Calgary alors qu’elle n’avait qu’une trentaine d’années. Mme Dancho se souvient s’être dit pour la première fois qu’elle pourrait elle aussi faire ça.

Plus d’une décennie plus tard, Rempel Garner lui rend ses louanges. «Elle est incroyablement intelligente. Elle est forte, rapide sur ses pieds, a-t-elle déclaré à propos de Raquel Dancho dans un communiqué. Elle peut aller aussi loin qu’elle veut.»

Mme Dancho a mené la charge des conservateurs contre le projet de loi C-21, qui vise à interdire les armes de poing. C’est devenu un chaos politique pour M. Trudeau l’automne dernier lorsque les députés libéraux ont proposé un amendement qui aurait enchâssé une définition des armes interdites qui, selon les critiques, y compris les chefs des Premières Nations, inclurait les fusils de chasse les plus populaires. L’amendement a été retiré.

La porte-parole de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, Tracey Wilson, admet que pour la première fois elle a vu Mme Dancho comme la personne chargée de réparer les dégâts causés par M. O’Toole aux propriétaires d’armes à feu de sa base.

Au lieu de cela, elle s’est révélée être une experte et quelqu’un de durable, a déclaré Mme Wilson. «C’est un vrai petit bouledogue.»

Selon Mme Wilson, une partie de l’efficacité de Mme Dancho vient du fait qu’elle n’est pas «un homme blanc âgé et en colère», ce qui est l’image que beaucoup évoquent d’un politicien ou d’un lobbyiste parlant positivement des armes à feu. «Beaucoup de femmes dans sa position peuvent être de l’autre côté de ce débat.»

Mme Dancho a dit que lorsqu’elle prend la parole, elle souhaite que les propriétaires d’armes à feu se sentent respectés – mais d’une manière axée sur les politiques qui gagnera la confiance des non-propriétaires d’armes dans les banlieues, et «des femmes en particulier».

Carlene Variyan, vice-présidente associée de Summa Strategies et ancienne cadre supérieure de plusieurs cabinets de ministres libéraux, a déclaré que les partis politiques savent que les femmes font part de leurs inquiétudes au sujet des armes à feu dans les urnes. Et les statistiques montrent que les femmes courent un plus grand risque de violence conjugale et liée aux armes à feu.

Mme Variyan doute que le fait de placer une femme du millénaire au premier plan du message des conservateurs sur les armes à feu puisse faire basculer les croyances bien ancrées des gens, mais elle considère toujours Mme Dancho comme l’une des députées les plus redoutables du parti, et comme quelqu’un qui peut représenter ceux qui ne sont pas des «hommes blancs d’âge moyen».

Mme Dancho estime que c’était une «grande injustice» que les jeunes femmes continuent d’être le groupe le plus sous-représenté au Parlement.

Elle a dit qu’elle se sentait inspirée de voir la ministre de la Famille Karina Gould devenir la première ministre du cabinet à accoucher pendant son mandat en 2018, et elle soutient les mesures hybrides que la Chambre des communes a mises en place pour les législateurs pendant la pandémie, comme le vote à distance au moyen d’applications.

Selon elle, cela change complètement la donne. «Je suis très attachée à la possibilité d’avoir cette option, tout en respectant le fait que vous devez être ici autant que vous le pouvez», indique-t-elle.

Mme Dancho est d’avis que le travail est un privilège, mais qu’il s’accompagne de «sacrifices importants pour votre famille» et d’une lourde charge de travail qui nécessite une routine très stricte pour être maintenu.

Il vient aussi avec sa part de critiques, même si elle a dit qu’elle ne se laisse pas influencer par cela.

Après son retour du Québec au Manitoba, Mme Dancho a travaillé en politique. En 2016, en tant que jeune membre du personnel progressiste-conservateur, elle s’est retrouvée à se présenter aux élections dans la circonscription néo-démocrate la plus sûre de la province – une «candidate de l’agneau sacrificiel», comme elle l’a dit.

Lors du porte-à-porte dans les quartiers, le moment où les gens commençaient à lui crier dessus, elle passait à la porte d’à côté. «Ça m’a beaucoup endurci», assure-t-elle.

Plus tard, Mme Dancho a mis à profit son attitude persévérante et ses compétences politiques en plein essor pour remporter deux élections que peu de gens avaient prédites : elle a battu la fille d’un ancien député dans la course à l’investiture conservatrice pour sa circonscription, puis un député libéral sortant.

Les deux fois, Mme Dancho a déclaré qu’on lui avait conseillé de se préparer à l’embarras. «Nous y voilà.»