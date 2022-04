La députée de Québec solidaire Catherine Dorion ne se représentera pas

MONTRÉAL — La députée de Taschereau, Catherine Dorion, a annoncé vendredi qu’elle ne briguera pas de nouveau mandat aux prochaines élections provinciales, cet automne.

Élue en 2018, la députée de Québec solidaire a dit vouloir désormais militer « sur le terrain, dans les salles de spectacle, dans les bars, dans des livres et à travers les gens, et que je veux y mettre tout mon temps ».

« Ça, ça veut dire que je ne serai pas candidate pour Québec solidaire aux élections cet automne », a-t-elle déclaré dans une vidéo d’une quinzaine de minutes publiée sur Facebook, vendredi soir.

Dans l’annonce de son départ, qui s’est faite dans un format assez inhabituel — les députés annonçant en général leur retrait lors d’une conférence de presse dans leur circonscription —, Mme Dorion a dit « avoir lutté pendant quatre ans pour amener de l’art en politique ».

« Maintenant, ce que je veux faire, c’est prendre mon « chunk » d’expérience politique, puis ramener ça d’où je viens, dans l’art et dans l’éducation populaire », a-t-elle ajouté.

Dans une récente entrevue, dans le cadre d’un documentaire financé avec le budget publicitaire de son bureau de circonscription, elle disait que l’Assemblée nationale n’était pas le lieu le plus fertile pour les luttes citoyennes.

Son parti a confirmé dans une publication qu’elle ne sollicitera pas de second mandat le 3 octobre prochain.

« Rassurez-vous, si Catherine décide aujourd’hui de se concentrer sur son art et sur les luttes citoyennes qui lui sont chères, ce n’est pas pour être silencieuse, bien au contraire ! Catherine restera une voix forte pour la gauche, vous allez continuer de l’entendre apporter sa vision différente dans l’espace public québécois », a écrit Québec solidaire sur sa page Facebook.

Mme Dorion a dit être fière d’avoir été la première députée de Québec solidaire de sa circonscription.

« Le chemin de la justice sociale et climatique est une longue route où toutes les voies doivent être occupées si on veut penser pouvoir y arriver, ensemble. Merci Catherine, d’avoir été à nos côtés durant ces 4 dernières années. La démocratie en ressort gagnante. Je suis certaine que pour la suite des choses, ta voix et ton âme résonneront encore pour qu’on puisse y arriver le plus rapidement possible », a réagi la co-porte-parole de Québec solidaire sur Twitter, Manon Massé.

Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, a également remercié Mme Dorion sur Twitter, vendredi soir.

« Ce “nous”, Catherine l’exprime comme personne, avec une parole libre et franche qu’on est chanceux d’avoir entendu à l’Assemblée nationale et qu’on continuera à entendre dans les rues et sur scène », a écrit M. Nadeau-Dubois, qualifiant Mme Dorion de « voix puissante pour Québec et ses quartiers ».

Il a rappelé qu’elle a défendu les gens de Taschereau contre le 3e lien et qu’elle ne lutte jamais seule.

Mme Dorion a effectivement mené un combat de tous les instants contre le projet caquiste de tunnel Québec-Lévis. Elle a en contrepartie milité avec vigueur pour le projet de tramway que la Ville de Québec tente de faire aboutir.

Récemment, elle s’est battue contre le projet du gouvernement de réviser à la hausse la norme de nickel dans l’air pour accommoder le port de Québec, au détriment des quartiers environnants.

Dès le début de son mandat, Mme Dorion s’est rapidement fait remarquer en défiant les conventions parlementaires, notamment avec son style vestimentaire. L’annonce de son départ, sur les réseaux sociaux un vendredi soir, en est la dernière preuve.