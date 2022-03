La députée Leslyn Lewis sera à nouveau candidate dans la course à la chefferie

OTTAWA — La députée ontarienne Leslyn Lewis, qui avait été candidate à la chefferie conservatrice en 2020, tente à nouveau sa chance.

Mme Lewis a annoncé sa candidature mardi, dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans cette course pour remplacer Erin O’Toole, Mme Lewis vient rejoindre son collègue ontarien Pierre Poilievre, qui a annoncé ses intentions le mois dernier et qui fait déjà campagne.

Leslyn Lewis était arrivée troisième, derrière M. O’Toole et Peter MacKay, lors de la course à la direction du Parti conservateur en 2020. D’abord à peu près inconnue, elle avait bénéficié d’un soutien considérable de la «frange sociale» du parti et de militants de la base dans l’Ouest canadien.

L’ancien premier ministre libéral du Québec, Jean Charest, doit annoncer officiellement sa candidature à Calgary jeudi. L’ex-chef du Parti progressiste-conservateur fédéral a obtenu lundi l’appui de la commentatrice Tasha Kheiriddin, qui a songé à poser sa candidature à la chefferie.

Les candidats ont jusqu’au 19 avril pour déclarer leur intention et jusqu’au 3 juin pour soumettre leur demande d’adhésion aux instances.