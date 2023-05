La députée libérale Jenica Atwin demande à son parti d’interdire le glyphosate

MONTRÉAL — La députée libérale Jenica Atwin a déposé une pétition qui demande au ministre de la Santé, son collègue libéral Jean-Yves Duclos, d’interdire la vente et l’utilisation du glyphosate et d’élaborer un plan complet pour réduire l’utilisation globale des pesticides au Canada.

La pétition présentée mardi matin à la Chambre des communes par Jenica Atwin a recueilli 18 385 signatures depuis qu’elle a été lancée en septembre dernier.

«Les Canadiens ont le droit de respirer de l’air pur, de boire de l’eau potable et de récolter de la nourriture saine» et «c’est pourquoi je présente la pétition», a indiqué la députée de Fredericton.

L’élue du Nouveau-Brunswick a ajouté qu’il y avait «un consensus croissant selon lequel le glyphosate est une menace à la biodiversité et à la santé des humains».

La pétition marrainée par Jenica Atwin est l’initiative de la Torontoise Jennifer Baichwal, qui a réalisé le film «Into the Weeds», et qui était présente à la Chambre des communes mardi matin.

Son documentaire, sorti en 2022, raconte la lutte du jardinier Dewayne Lee Johnson contre Monsanto. En 2021, la multinationale avait été condamnée à payer 289 millions US $ en dommages à l’homme atteint d’un cancer incurable, pour ne pas l’avoir informé de la dangerosité de ses herbicides contenant du glyphosate.

La pétition déposée à la Chambre des communes souligne notamment qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate comme «probablement cancérogène pour les humains» et que le glyphosate «nuit à la santé humaine, notamment en endommageant la fonction cellulaire et en provoquant des effets sur la reproduction, des perturbations hormonales, des perturbations du microbiome, et des cancers».

Les groupes Vigilance OGM et Victimes des pesticides du Québec ont joint leurs voix à celle de la députée Atwin.

«À travers une telle pétition, nous souhaitons simplement protéger les agriculteurs et agricultrices et les accompagner vers une autre agriculture qui respecte la santé humaine. Aujourd’hui, ce sont les politiques qui doivent faire preuve de courage en mettant en place un plan de sortie des pesticides cancérogènes mutagènes et reprotoxiques et y engager les moyens nécessaires», a indiqué dans un communiqué Amandine François, coordinatrice de Victimes des pesticides du Québec.

Jenica Atwin a été élue en 2019 comme députée du Parti vert, mais elle était passée aux libéraux en 2021, après une controverse impliquant sa cheffe de l’époque.

Mme Atwin avait contesté ouvertement les positions d’Annamie Paul au sujet du conflit israélo-palestinien.