La députée libérale provinciale Mitzie Hunter se présentera à la mairie de Toronto

TORONTO — Une députée libérale provinciale en Ontario a annoncé qu’elle envisage de démissionner de son siège à Queen’s Park afin de se présenter à la mairie de Toronto.

Mitzie Hunter, députée provinciale depuis 2013 de Scarborough-Guildwood, à Toronto, et ancienne ministre de l’Éducation, a indiqué mercredi qu’elle se préparait à annoncer officiellement sa candidature la semaine prochaine.

Elle devrait démissionner de son siège provincial ce printemps pour se présenter, mais elle assure qu’elle «se lance dans cette course pour gagner».

Cette démission ferait passer de huit à sept députés le caucus libéral, actuellement sans chef.

Mme Hunter réfléchissait d’ailleurs jusqu’à récemment à une deuxième course à la direction du Parti libéral de l’Ontario, mais elle a finalement décidé de se retirer et de se concentrer sur la mairie de Toronto. Elle soutient que Toronto est à un moment critique et que la Ville a besoin d’une nouvelle direction.

La période de mise en candidature pour cette course à la mairie devrait s’ouvrir le 3 avril, pour un scrutin prévu le 26 juin, mais plusieurs autres candidats ont déjà déclaré leur intention de se lancer.

Le conseiller municipal Josh Matlow, l’ancien chef de police Mark Saunders, l’ancienne adjointe au maire Ana Bailão, l’ex-conseiller municipal Giorgio Mammoliti, l’ancien chroniqueur du Toronto Sun Anthony Furey et Gil Peñalosa, qui s’était déjà présenté en octobre dernier, envisagent de briguer le poste le plus élevé à Toronto.

Le conseiller municipal Brad Bradford n’a pas officiellement annoncé sa candidature, mais il devrait également être de la course.