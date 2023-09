La députée Marwah Rizqy «tiraillée» sur la chefferie du PLQ

MONTRÉAL — La députée libérale Marwah Rizqy dit être «tiraillée» au sujet de la chefferie de son parti, bien qu’elle souhaite privilégier sa famille avant tout.

«C’est sûr que je suis tiraillée. Je ne vous mentirai pas, ça me tiraille. Il y a une partie de moi qui se sent prête. J’ai toujours le goût de me lancer. Voyons, je suis une coureuse. C’est sûr que ça me tente», lance la députée lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

«Mais il faut que je me rappelle moi-même à l’ordre», ajoute-t-elle pour nuancer.

Ce n’est un secret pour personne que Marwah Rizqy veut avoir un deuxième enfant. Elle a déjà indiqué à plusieurs reprises que c’était sa priorité.

Il semble toutefois que plusieurs libéraux aimeraient voir Mme Rizqy se lancer pour succéder à Dominique Anglade.

Après avoir réfléchi à la chose, les députés André Fortin et Monsef Derraji ainsi que le chef intérimaire, Marc Tanguay, ont tous déjà indiqué qu’ils renonçaient à briguer la tête du Parti libéral du Québec (PLQ).

Officiellement, il n’y a aucun candidat sur la ligne de départ. Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, et le député libéral fédéral Joël Lightbound sont en réflexion.

Le PLQ tenait son caucus présessionnel la semaine dernière. L’absence de Marwah Rizqy à cet événement a été remarquée, mais le chef intérimaire n’a pas souhaité la commenter.