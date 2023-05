La deuxième édition du Sommet Climat Montréal se déroule mardi et mercredi

MONTRÉAL — Des leaders montréalais des milieux des affaires, philanthropique, politique, communautaire, environnemental et des citoyens participent mardi et mercredi à la deuxième édition du Sommet Climat Montréal.

L’événement se déroule au Grand Quai du Port de Montréal et la mairesse Valérie Plante profitera de l’occasion pour faire une annonce concernant la mobilité en matinée.

Le sommet «vise à accélérer l’action climatique de la métropole d’ici 2030» et les organisateurs, Partenariat Climat Montréal et la Ville de Montréal, promettent de «nouveaux engagements d’envergure et structurants pour la métropole».

Le ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, devrait faire une allocution au sommet mercredi et son homologue du Québec, Benoit Charette, s’adressera aux participants de façon virtuelle mardi.

Plusieurs ateliers aborderont des thèmes comme la décarbonation des bâtiments et des transports, la lutte contre les changements climatiques dans une optique de lutte aux inégalités, le rôle du milieu des affaires et de la finance dans la lutte contre les changements climatiques et la part de la philanthropie et du secteur de la santé dans l’effort climatique.