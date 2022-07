La deuxième journée du séjour du pape sera consacrée à la visite d’un pensionnat

MASKWACIS — Le pape François doit s’exprimer publiquement pour la première fois dans le cadre de sa visite au Canada lors d’une réunion lundi matin avec des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans une communauté au sud d’Edmonton.

Les événements de la journée commencent par un voyage à Maskwacis, en Alberta, où le souverain pontife doit visiter l’ancien site du pensionnat indien Ermineskin.

On s’attend à ce que ce soit là que le pape présente des excuses aux survivants des pensionnats pour Autochtones et à leur famille pour le rôle que l’Église catholique romaine a joué dans les établissements.

Le pape François doit parler dans l’après-midi avec les communautés autochtones et les membres de la paroisse à l’église du Sacré-Cœur, à Edmonton.

Plus tard dans la semaine, le pape prévoit organiser une grande messe en plein air au stade de football de la ville et participer à un pèlerinage au lac Sainte-Anne, avant de se rendre à Québec et à Iqaluit.

Le pape François est arrivé dimanche pour un voyage de six jours axé sur la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le petit groupe de dignitaires qui l’attendait à l’aéroport d’Edmonton comprenait le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon et des dirigeants autochtones. Le pape a fait de brèves remarques privées avec les organisateurs disant qu’il a réservé des déclarations publiques pour les événements de lundi.

Le grand chef du Traité no 6, George Arcand fils, a déclaré que de nombreuses personnes de la communauté autochtone sont sceptiques et blessées, mais que des excuses pourraient être le début d’une nouvelle ère.

«Beaucoup de gens ont toujours pensé que des excuses n’étaient que des mots creux. Mais lorsque le pape a annoncé qu’il viendrait en Alberta et parlerait à notre peuple, les gens ont commencé à ressentir un sentiment d’espoir», a-t-il déclaré.

M. Arcand fils a déclaré que des excuses n’effaçaient pas le passé, mais ouvraient la voie aux communautés pour reconstruire et travailler avec l’Église, si nécessaire.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats au Canada, où la négligence et les agressions physiques et sexuelles étaient endémiques. Plus de 60 % des écoles étaient gérées par l’Église catholique.

Les dirigeants autochtones ont déclaré qu’ils craignaient que la visite ne rouvre de vieilles blessures. M. Arcand fils a demandé que davantage de soutien en santé mentale soit mis en place.

«J’espère que lorsque nous entendrons des excuses, nous aurons les outils et le soutien nécessaires pour aider les gens à se reconstruire.»