La diaspora juive américaine pleure les attaques en Israël

NEW YORK — La diaspora juive s’est réveillée avec horreur samedi lors de ce qui était censé être l’une des périodes les plus festives du calendrier des fêtes juives.

Les attaques du groupe militant Hamas ont eu lieu après la fin de Souccot, une célébration d’une semaine commémorant la saison des récoltes et la période où les Juifs ont vécu dans le désert après avoir été libérés de l’esclavage en Égypte.

Cela s’est également produit alors que les Juifs des États-Unis se préparaient à célébrer la fête de Sim’hat Torah, qui marque le début d’un nouveau cycle annuel de lecture des rouleaux et est célébrée un jour plus tôt en Israël.

Dans les synagogues du monde entier, les attaques ont apporté une tonalité sombre.

La rabbine Felicia L. Sol a ouvert la matinée au B’nai Jeshurun à New York en annonçant aux fidèles le bilan dévastateur d’une attaque du Hamas venue des airs, de la mer et de la terre.

À une époque qui était censée être remplie de joie, beaucoup de gens entraient «dans la fête en sachant que nous ne pouvons pas célébrer de la même manière que nous le ferions si cela n’était évidemment pas arrivé», a-t-elle déclaré.

La journée, a-t-elle dit, se poursuivrait «avec moins de mélodie» alors que les fidèles se joignaient à elle pour «prier pour que les choses soient résolues, que ceux qui sont blessés guérissent et que, pour toute la douleur qui existe déjà, nous trouvions notre chemin à travers».

L’incursion de Sim’hat Torah en Israël a ravivé des souvenirs douloureux de la guerre du Moyen-Orient de 1973, pratiquement cinquante ans jour pour jour, au cours de laquelle l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise à Yom Kippour, le jour le plus saint du judaïsme et un temps d’expiation et de pardon.

« Israël est souvent attaqué lors d’un jour férié ou d’un sabbat, a déclaré Jack Rosen, président du Congrès juif américain. Et donc, je ne pense pas que ce soit un accident.»

L’attaque a suscité la condamnation des communautés et des organisations juives de Miami à Vancouver. La population juive aux États-Unis était estimée à 7,5 millions en 2021 par le Pew Research Center, avec d’importantes communautés dans les régions de New York et de Los Angeles.

La fête de Souccot commence cinq jours après Yom Kippour et doit son nom aux huttes, ou soucca, qui représentent les abris utilisés par les Juifs libérés au cours de leurs 40 années dans le désert. Parfois, les abris temporaires sont ornés de fruits, de lumières et d’autres décorations aux couleurs festives.

Pendant la fête de Sim’hat Torah, les gens se rassemblent pour danser avec les rouleaux marquant la fin d’un cycle de lecture annuel et le début du suivant.

Maxim Jacobs, 48 ans, a déclaré que l’ambiance était triste lors des offices du samedi matin dans sa synagogue du New Jersey, les fidèles s’inquiétant pour leur famille en Israël.

Il s’attendait à une soirée festive pour Sim’hat Torah.

« Nous devons nous rapprocher, avoir de la joie, dire aux terroristes qu’ils ne nous abattront pas, a déclaré M. Jacobs. Nous continuerons en tant que Juifs. »

Au Westchester Reform Temple à Scarsdale, New York, les fidèles ont ouvert leur service samedi, à la fois saluant l’arrivée de la fête et pleurant l’attaque.

« Nous vivons en même temps la joie et le chagrin, comme nous le faisons souvent dans le judaïsme », a déclaré la chantre associée Danielle Rodnizki.