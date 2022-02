La diffusion de La parfaite victime contrevenait aux normes de Radio-Canada

MONTRÉAL — L’ombudsman de Radio-Canada, Pierre Champoux, a jugé lundi qu’avec la diffusion du documentaire La parfaite victime, le média a enfreint ses normes et pratiques journalistiques «en ne prévenant pas les téléspectateurs d’erreurs de fait et en ne précisant pas qu’il s’agissait d’un documentaire d’opinion».

Le long-métrage, diffusé le 7 décembre dernier sur les ondes d’ICI TÉLÉ et disponible sur Tou.TV, a été réalisé par deux cinéastes indépendantes, Émilie Perreault et Monic Néron.

Comme celles-ci ne travaillent pas pour Radio-Canada, elles ont une plus grande liberté éditoriale que les journalistes à l’interne, a nuancé l’ombudsman. Mais quand il s’agit d’opinion, il est selon lui important de l’indiquer: «Le fait d’appliquer ce label à un documentaire n’est pas une tare. C’est plutôt un gage d’honnêteté et de transparence envers l’auditoire, surtout dans un contexte où l’opinion et l’information impartiale sont trop souvent confondues par les citoyens.»

La plainte, déposée par le président de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Me Michel LeBrun, dénonçait aussi la présence de plusieurs erreurs de fait.

L’un des avocats interviewés dans le film, Me Patrick Davis, s’est targué de n’avoir «perdu aucune cause d’agression sexuelle» quand il défendait des accusés. Ce que le documentaire ne mentionne pas, c’est que l’avocat ne parle que de ses clients qui ont plaidé l’innocence, et non de ceux qui se sont déclarés coupables.

«Le problème avec cette affirmation de Me Davis, c’est qu’elle renforce à tort l’impression que, même si sa plainte est autorisée, une victime aura peu de chances de voir son agresseur condamné», a noté M. Champoux.

Aussi, les réalisatrices ont estimé que seulement 20 % des plaintes reçues par le Service de police de la Ville de Montréal sont acceptées par la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), d’après les données dont elles disposaient à l’époque. Pourtant, après la sortie du film, la DPCP a révélé qu’il s’agissait plutôt de 70 %.

L’ombudsman a jugé «que Radio-Canada avait la responsabilité d’en prévenir l’auditoire, surtout que cinq mois s’étaient écoulés entre la première du film et sa diffusion sur ICI TÉLÉ».

Malgré tout, il considère que «La parfaite victime est un documentaire dont la diffusion sert l’intérêt public en exposant les grandes difficultés vécues par des victimes d’agressions sexuelles, tout en offrant une lueur d’espoir. Sans être au-dessus de tout reproche, le traitement fait réagir, remue et émeut.»