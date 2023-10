La diplomatie a ses limites pour endiguer le conflit en Israël, selon des experts

OTTAWA — Des experts estiment que le Canada dispose d’options limitées dans son recours aux voies diplomatiques pour tenter d’empêcher que les affrontements en Israël et dans les territoires palestiniens ne dégénèrent en une guerre régionale plus importante.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré qu’elle était en contact avec ses homologues de la région, alors que les retombées des attaques-surprises du Hamas contre Israël samedi menacent d’engloutir plusieurs pays.

Costanza Musu, professeure à l’Université d’Ottawa, affirme que même si certains pays de la région proposent de servir de médiateurs dans les pourparlers entre acteurs israéliens et palestiniens, ils sont probablement plus préoccupés par leurs propres intérêts géopolitiques que par la fin de l’effusion de sang, qui a déjà fait au moins 1800 morts.

La professeure note que le Canada a été un fervent partisan d’Israël au cours des dernières décennies, incluant lorsque les responsables israéliens s’écartent de la politique officielle d’Ottawa consistant à prôner une solution à deux États à ce conflit prolongé.

Mme Musu affirme que les restrictions imposées par Israël sur les services essentiels dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, ainsi qu’une probable offensive terrestre, mettraient une pression croissante sur des pays comme le Canada, alors qu’ils expriment leur soutien à la réponse israélienne à la violence.

Le groupe humanitaire Save the Children appelle tous les acteurs de la région à cesser les combats, même à intervalles provisoires, afin que les civils puissent recevoir des médicaments et de la nourriture de première nécessité.

Le directeur du groupe pour les territoires palestiniens, Jason Lee, a pour sa part déclaré que les enfants d’Israël et de Gaza sont traumatisés par les explosions et les tirs d’artillerie du passé, et qu’ils ne peuvent pas digérer ces souvenirs s’ils sont continuellement exposés au conflit.

«Afin de protéger tous les enfants, nous devons mettre un terme à ce cycle sans fin de violence», a plaidé M. Lee.

Ce dernier a ajouté qu’il était clair qu’une « catastrophe humanitaire » se profilait à l’horizon, et que personne n’est suffisamment préparé pour y faire face.

«Les événements qui se sont déroulés au cours des quatre derniers jours sont horribles, s’est-il désolé. Mais ma crainte est de savoir ce qui va arriver ensuite.»