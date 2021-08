La direction d’Olymel annonce une entente de principe avec le syndicat

VALLÉE-JONCTION, Qc — La direction d’Olymel a annoncé dimanche qu’une entente de principe avait été conclue avec le syndicat, à quelques heures de la fin de son ultimatum.

Elle avait menacé de licencier plus de 500 employés du quart de soir si aucune entente n’intervenait à la table des négociations d’ici minuit. La mesure demeure toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des grévistes puisqu’elle a été repoussée à mercredi.

Le premier vice-président de l’entreprise Paul Beauchamp a indiqué que «la décision d’abolir le quart de soir est suspendue pour permettre aux dirigeants du syndicat d’organiser une assemblée générale de ses membres».

Si l’entente est entérinée par les syndiqués, la mesure sera abandonnée, a ajouté M. Beauchamp.

«[La] grève qui est entrée hier dans son cinquième mois, a eu des impacts économiques extrêmement négatifs sur l’entreprise et la région. Elle fait toujours peser la menace d’abattages humanitaires et de gaspillage alimentaire, en plus de contraindre plusieurs producteurs de porcs du Québec à des conditions d’élevage inadmissibles», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Le ministre du Travail Jean Boulet s’est réjoui de la tournure des événements. «Je félicite les parties pour cette nouvelle entente de principe […] Le blitz de médiation a porté ses fruits», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les syndiqués se prononceront mardi en assemblée générale.