La docteure Tam met en garde contre l’usage prématuré de la chloroquine

OTTAWA — La directrice de la santé publique du Canada demande à la population de ne pas succomber à la tentation d’utiliser des médicaments non testés pour traiter la COVID-19, à la suite de rumeurs autour de l’efficacité potentielle d’un médicament contre le paludisme.

Le président américain, Donald Trump, a créé un certain émoi en fin de semaine lorsqu’il a présenté la chloroquine comme un traitement possible pour les victimes du nouveau coronavirus — il a même affirmé que ce médicament avait été approuvé par l’agence américaine des aliments et drogues (FDA). Or, on a appris plus tard que cette affirmation était fausse, ce qui n’a pas empêché la nouvelle de faire le tour du monde.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la docteure Theresa Tam, rappelle que la chloroquine n’est que l’un des nombreux médicaments existants qui sont actuellement testés pour soigner la COVID-19.

Mais elle rappelle aussi que la chloroquine ne devrait pas être utilisée avant que ces tests ne soient terminés. Ce médicament contre le paludisme pourrait non seulement être inefficace contre le SRAS-CoV-2, mais il pourrait aussi être dangereux, car tous les médicaments comportent des effets secondaires.

Le Canada participe par ailleurs à une vaste étude internationale lancée par l’Organisation mondiale de la santé pour examiner l’utilisation de la chloroquine et d’autres traitements potentiels de la COVID-19.