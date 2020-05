La DPJ devrait être l’unité des «soins intensifs» selon Régine Laurent

MONTRÉAL — La DPJ devrait être l’unité des «soins intensifs» du système de protection de l’enfance, et non une porte d’entrée pour obtenir des services, a déclaré vendredi Régine Laurent, la présidente de la Commission spéciale sur la protection de la jeunesse.

Elle a tiré cette conclusion en conférence de presse, pour marquer la fin des audiences publiques de cette commission, lancée en réaction au triste décès d’une fillette de Granby l’an dernier, morte malgré un signalement à la DPJ.

Les audiences avaient débuté en octobre et se sont terminées jeudi, en mode virtuel.

Des citoyens, des experts et des groupes ont déposé au total 225 mémoires.

La présidente et son équipe passent maintenant en mode analyse de tout ce qui leur a été soumis.

Mme Laurent a rapporté que ce qui l’a le plus choquée et ébranlée tout au long des mois d’audiences est la détresse et la souffrance.

Celles des jeunes et des enfants dans le système de la protection de la jeunesse et celle aussi des intervenantes et travailleurs sociaux.

Les jeunes lui ont parlé d’instabilité, de problèmes d’attachement, de la difficulté d’être bousculés d’une famille d’accueil à l’autre.

Quant aux intervenants, ils ont exprimé le désir de bien faire leur travail, mais ont dit en être incapables, vu la cadence et le nombre de jeunes dont ils doivent s’occuper.

Mme Laurent croit qu’elle aura l’écoute du gouvernement Legault et que l’argent sera au rendez-vous pour apporter les changements nécessaires.

«Ma voix forte va demeurer», a-t-elle assuré, soulignant qu’elle voit mal comment le gouvernement pourra laisser de côté les familles et les enfants les plus vulnérables.