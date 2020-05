La Dre Theresa Tam affiche un optimisme modéré devant la situation au pays

OTTAWA — L’administratrice en chef de la santé publique du Canada a affiché samedi un optimisme modéré en faisant état de la situation au pays.

«Ensemble, nous avons réussi à réduire le taux d’infection en suivant les recommandations de santé publique. Nous aplatissons la courbe, a déclaré la Dre Theresa Tam dans un communiqué publié samedi. Nous demeurons d’un optimisme prudent, mais rappelons aux Canadiens toute l’importance d’œuvrer à la protection de tous, et plus particulièrement des plus vulnérables d’entre nous, au cours des semaines à venir.»

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau et les autorités de la santé publique n’ont pas rencontré les médias comme à l’accoutumée.

Autre signe positif: le Nouveau-Brunswick a indiqué qu’il ne comptait aucun cas actif de COVID-19 dans la province. On n’y a identifié aucun nouveau cas depuis deux semaines.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a dit que sa province pourrait se sortir de la pandémie plus rapidement que prévu.

«Nous constatons une pente vers le bas. Plus vite nous atteignons le bas, plus vite nous pourrons reprendre nos activités et revenir à la normale, a-t-il souligné. Je n’en sais pas encore le moment exact, mais si nous poursuivons sur notre élan, nous allons nous en sortir beaucoup plus rapidement que ce que nous craignons il y a quelques mois.»

Par ailleurs, M. Trudeau a discuté avec son homologue de la Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern. Tous deux se sont livrés à un échange d’informations sur les moyens de combattre la pandémie tout en protégeant l’économie.

Selon le compte-rendu de la conversation, les deux chefs de gouvernement ont «souligné la nécessité de maintenir les chaînes d’approvisionnement, surtout «en ce qui concerne les fournitures médicales essentielles».

La Nouvelle-Zélande est perçue comme avoir réussi à aplanir la courbe de cas de COVID-19.