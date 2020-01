La duchesse Meghan visite un refuge pour femmes de Vancouver

VANCOUVER — Un refuge pour femmes de Vancouver a reçu mardi la visite de Meghan, la duchesse de Sussex.

Le Downtown Eastside Women’s Centre a partagé une photo de la visite royale sur Facebook.

Le refuge précise que le personnel du centre lui a parlé des problèmes qui touchent les femmes de la communauté.

Meghan et son mari, le prince Harry, ont récemment annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions royales et partageraient leur temps entre le Canada et le Royaume-Uni.

La reine a depuis déclaré qu’elle soutenait la décision du couple.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a dit qu’il avait déjà eu des conversations avec le premier ministre au sujet du déménagement possible du couple dans sa province.