La facture de l’épisode de verglas en avril a été salée pour Hydro-Québec

MONTRÉAL — La facture de l’épisode de verglas qui a plongé des centaines de milliers de clients d’Hydro-Québec dans le noir en avril a été salée pour la société d’État puisque cet épisode météorologique lui a coûté environ 14 millions $.

C’est ce que révèlent des données fournies par Hydro-Québec à la demande de La Presse canadienne.

En comparaison, la société d’État avait déjà indiqué que les dépenses liées aux dégâts provoqués par les tornades ayant déferlé sur la région de Gatineau, en Outaouais, en septembre, étaient estimées à 8,4 millions $.

Au plus fort des pannes, qui se sont échelonnées du 8 au 12 avril, quelque 316 000 clients résidentiels situés à Montréal, Laval, dans les Laurentides et Lanaudière ont été privés de courant. En période de pointe, Hydro-Québec comptait jusqu’à 1000 employés sur le terrain en plus d’avoir fait appel aux services d’équipes externes — Hydro-Sherbrooke et Green Mountain Power au Vermont.

Près de 45 500 heures supplémentaires ont été travaillées, principalement par des monteurs de ligne, ce qui représente des dépenses de 3,6 millions $.

Même si Hydro-Québec dit faire des efforts pour limiter les heures supplémentaires, la société d’État risque une fois de plus voir sa facture totale poursuivre sa progression en 2019. L’an dernier, près de 165 millions $ ont été versés en heures supplémentaires, une somme qui tenait compte notamment des tornades à Gatineau ainsi que de l’importante tempête ayant frappé les Îles-de-la-Madeleine.

«Des événements climatiques comme ceux-ci (l’épisode de verglas) viennent brouiller les cartes, car il faut déployer les ressources nécessaires pour rétablir le courant», a expliqué un porte-parole de la société d’État, Louis-Olivier Batty, au cours d’un entretien téléphonique.

Pour retirer les nombreuses branches d’arbres qui se trouvaient sur son réseau de distribution après avoir cédé sous le poids du verglas, Hydro-Québec a également dû allonger 1 million $ en contrats sans procéder à des appels d’offres, principalement pour de l’élagage et l’abattage d’arbre.

Dans l’ensemble, les «travaux liés à la végétation et aux services externes», comme l’appel lancé aux équipes d’Hydro-Sherbrooke et Green Mountain Power, ont coûté 4,5 millions $.

«Lorsqu’on demande un coup de main à d’autres équipes, c’est la compagnie à l’origine de la demande qui doit assumer 100 pour cent des frais, a dit M. Batty. On paye leur hébergement et leur temps.»

— — —

L’épisode de verglas d’avril en chiffres pour Hydro-Québec:

— 13,7 millions $: facture totale pour la société d’État.

— 9,2 millions $: total des dépenses liées aux «dépenses internes» et aux heures supplémentaires.

— 4,5 millions $: frais liés aux services externes et aux travaux liés à la végétation