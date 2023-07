La famille de Jared Lowndes poursuit la GRC pour sa mort par balle en 2021 en C.-B.

VANCOUVER — Les membres de la famille d’un homme abattu par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont intenté une action en justice devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à la veille du deuxième anniversaire de sa mort.

Les proches de Jared Lowndes déclarent dans un avis d’action civile que l’homme de Campbell River a été abattu par des membres anonymes de la GRC dans un Tim Hortons de l’île de Vancouver le 8 juillet 2021.

La mère de M. Lowndes, Laura Holland, et ses filles, Phoenix et Patience, affirment dans leur plainte que M. Lowndes était dans son véhicule le jour où il a été tué, encerclé par plusieurs voitures de police et attaqué par un chien policier qui a été envoyé par une fenêtre.

Le procès indique que l’Independent Investigations Office of British Columbia, chargé d’enquêter sur les décès impliquant la police, a transmis l’affaire aux procureurs de la Couronne en décembre 2022, estimant que des poursuites pourraient être engagées contre trois membres de la police montée en raison de l’usage qu’ils ont fait de la force.

La famille de M. Lowndes dit avoir souffert d’une grande angoisse depuis le meurtre, développant dépression, anxiété et stress post-traumatique après avoir perdu l’affection, les conseils et le soutien financier que l’homme Wet’suwet’en lui apportait lorsqu’il était en vie.

L’avocat de la famille, Neil Chantler, affirme que la mort de M. Lowndes aux mains de la GRC est un meurtre insensé et que de nombreuses questions restent sans réponse quant à la manière dont la police a géré la situation.