La famille du pilote albertain mort en combattant un feu de forêt lui rend hommage

WHITECOURT, Alb. — Les proches du pilote dont l’hélicoptère s’est écrasé alors qu’il luttait contre un incendie de forêt dans le nord de l’Alberta gardent le souvenir d’un homme au grand coeur.

La famille de Ryan Gould a tenu à lui rendre hommage publiquement, dans un communiqué diffusé vendredi par une amie de la famille, Kassy Goodyer.

«Il a voyagé et a eu un impact partout où il est allé. (…) Ses yeux bleus et son sens de l’humour sont inoubliables», peut-on lire dans la déclaration. Ses collègues l’appelaient «panda» en raison de sa grande taille et de son bon cœur, ajoute-t-on.

Ryan Gould était un pilote expérimenté et sa famille avait des racines dans le milieu de l’aviation.

Mercredi, son hélicoptère s’est écrasé près du lac Haig, à 140 kilomètres au nord-est de Peace River, en Alberta. L’homme de 41 ans pilotait seul l’hélicoptère.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a ouvert une enquête sur l’écrasement. Selon le porte-parole du BST, Chris Krepski, un signal de radiobalise de localisation d’urgence avait été reçu mercredi soir, et l’hélicoptère se trouvait alors dans une zone marécageuse au nord-est de Peace River, en Alberta.

M. Krepski a indiqué que l’appareil était exploité par la société Valhalla Helicopters, qui s’est refusée à tout commentaire.

M. Gould laisse derrière lui sa femme, Carlyn, et deux jeunes garçons. Le couple, qui s’est marié en 2009, avait récemment acheté une ferme — «un endroit paisible appelé leur maison» — au sud de sa ville natale de Whitecourt, en Alberta, afin de s’enraciner après avoir vécu à plusieurs endroits dans le sud de la province.

Mme Goodyer a mis en place une collecte de fonds sur GiveSendGo pour soutenir la famille de M. Gould.

Le décès du pilote est le troisième survenu ces derniers jours dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt au Canada.

La semaine dernière, Devyn Gale, une pompière de 19 ans, est décédée après avoir été écrasée par la chute d’un arbre près de Revelstoke, en Colombie-Britannique.

Samedi dernier, Adam Yeadon, 25 ans, est mort alors qu’il luttait contre un feu de forêt près de son domicile à Fort Liard, aux Territoires du Nord-Ouest.

— Avec les informations de Ritika Dubey à Edmonton

—

