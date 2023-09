La famille d’un élève du Texas suspendu à cause de sa coiffure poursuit Greg Abbott

HOUSTON — La famille d’un élève noir d’une école secondaire du Texas, aux États-Unis, a déposé samedi une poursuite fédérale en matière de droits civils contre le gouverneur et le procureur général de l’État à la suite de la suspension qui a été imposée à son fils en raison de sa coiffure.

Darryl George, un élève de 17 ans de l’école Barbers Hill à Mont Belvieu, dans la région de Houston, est suspendu depuis le 31 août.

Selon la direction de l’établissement, ses tresses rastas tombent sous ses sourcils et ses lobes d’oreilles, ce qui contrevient au code vestimentaire de la commission scolaire.

La mère de l’élève, Darresha George, et l’avocat de la famille nient que la coiffure de l’adolescent viole le code vestimentaire, plaidant que ses cheveux sont soigneusement attachés sur le dessus de sa tête.

Dans sa poursuite, la famille accuse le gouverneur Greg Abbott et le procureur général Ken Paxton de ne pas avoir appliqué correctement une nouvelle loi du Texas dont le but est d’interdire tout type de discrimination raciale fondée sur les coupes de cheveux.

Elle allègue que MM. Abbott et Paxton, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas réussi à protéger les droits constitutionnels de Darryl George contre la discrimination et contre les violations de sa liberté de parole et d’expression.

Selon sa famille, Darryl George «devrait être autorisé à porter ses cheveux de la manière dont il les porte actuellement, parce que les règles du code vestimentaire n’ont aucun lien avec l’apprentissage ou la sécurité».

«Lorsqu’il est appliqué, (le code vestimentaire) a un impact disproportionné sur les hommes noirs», dénonce la famille du jeune homme dans sa poursuite.

La poursuite, déposée samedi par la mère de Darryl George devant le tribunal fédéral de Houston, est la plus récente action en justice à être intentée concernant la suspension.

Mardi, Darresha George et son avocat ont déposé une plainte officielle auprès de l’Agence d’éducation pour le Texas, alléguant que Darryl George est harcelé et maltraité par les responsables de la commission scolaire à cause de ses cheveux et que sa suspension à l’école constitue une violation de la loi.

Ils allèguent que pendant sa suspension, Darryl George est obligé de rester assis pendant huit heures sur un tabouret et qu’on lui refuse le déjeuner chaud gratuit pour lequel il répond aux critères d’admissibilité. L’agence enquête sur cette plainte.

Darresha George a également révélé qu’elle avait été hospitalisée après une série de crises de panique et d’anxiété provoquées par le stress lié à la suspension de son fils.