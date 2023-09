La famille d’un homme abattu par erreur poursuit Albuquerque et trois policiers

ALBUQUERQUE, N.M. — La famille d’un homme tué par des policiers du Nouveau-Mexique qui s’étaient rendus à la mauvaise adresse poursuit la Ville et trois policiers.

La poursuite déposée vendredi devant le tribunal de district des États-Unis allègue que Robert Dotson et sa famille ont été privés de leurs droits civils lorsque des policiers de Farmington, dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, se sont présentés par erreur à leur domicile dans la nuit du 5 avril après avoir reçu un appel pour violence domestique provenant d’une maison de l’autre côté de la rue.

La poursuite allègue que les policiers ont agi de manière déraisonnable cette nuit-là et ont mis M. Dotson et sa famille en danger. L’homme de 52 ans et sa femme étaient à l’étage lorsqu’ils ont entendu un bruit. M. Dotson a enfilé son peignoir, est descendu et a attrapé son arme de poing sur le dessus du réfrigérateur, étant donné l’heure et ne sachant pas ce qu’il trouverait.

Ni M. Dotson ni sa femme n’ont regardé les images de la caméra de surveillance de leur porte d’entrée avant de descendre, selon Tom Clark, l’un des avocats de la famille.

La vidéo du système de caméra situé à la porte d’entrée montrait les agents reculant, leurs lampes de poche braquées sur la porte alors que M. Dotson l’ouvrait. Des coups de feu ont éclaté, les policiers tirant sur M. Dotson à 12 reprises.

«Leurs actions extrêmes et déraisonnables démontrent un mépris total et imprudent et une indifférence consciente pour les droits des plaignants et la vie de Robert Dotson», indique la poursuite.

À l’époque, le chef de la police avait qualifié la fusillade de tragique et avait promis que son agence coopérerait avec les enquêteurs de la police de l’État du Nouveau-Mexique. Cette enquête est terminée et est en cours d’examen par le bureau du procureur général de l’État.

Luis Robles, un avocat qui représente les officiers, a réitéré les sentiments du chef dans une entrevue avec l’Associated Press.

«Ils souhaiteraient tous que cela ne soit pas arrivé pas, et pourtant c’est arrivé. Et c’est ce qui est tragique. Cela n’était pas nécessaire», a-t-il déclaré.

M. Robles a expliqué que l’officier principal utilisait le terminal de répartition assistée par ordinateur de son véhicule de patrouille pour trouver la maison, et que le système de cartographie a placé l’épingle sur la maison des Dotson plutôt que sur la résidence d’où provenait l’appel.

Les images de la caméra corporelle publiées par la police de Farmington après la fusillade ont montré que les policiers passaient devant l’adresse éclairée par une lumière extérieure de la maison alors qu’ils s’approchaient de la porte. Les officiers ont frappé et se sont annoncés.

En frappant encore deux fois, on entend les agents demander à un répartiteur de confirmer l’adresse et de dire à l’appelant de se présenter à la porte. Le répartiteur indique l’adresse d’une maison de l’autre côté de la rue et les agents commencent à se rendre compte qu’ils se sont trompés d’endroit.

La vidéo diffusée par la police montrait une scène chaotique éclatant environ quatre minutes après l’arrivée des policiers.

Selon la poursuite, M. Dotson a été aveuglé par les lampes de poche des policiers lorsqu’il a ouvert la porte.

Le procès indique que l’épouse de M. Dotson, vêtue uniquement d’une robe de chambre, est descendue après avoir entendu les coups de feu et a trouvé son mari allongé dans l’embrasure de la porte. Elle a tiré dehors, sans savoir qui était là. La police a riposté, chacune de ses 19 balles manquant la femme.

Une fois les tirs arrêtés, des sirènes retentirent à mesure que d’autres agents arrivaient. On pouvait entendre la femme de Robert Dotson implorer de l’aide, affirmant que quelqu’un avait tiré sur son mari.

Les avocats de la famille Dotson ont déclaré dans la poursuite que la police de Farmington avait menotté la femme et ses deux adolescents et les avait emmenés au poste pour les interroger plutôt que de reconnaître leur erreur. Ils affirment que les agents impliqués n’ont pas initialement révélé qu’ils se trouvaient à la mauvaise adresse.

Même si M. Robles a reconnu l’erreur des policiers, il n’est pas d’accord sur le fait que leur dépendance à l’égard de la technologie équivalait à un mépris inconsidéré.

«Il est tragique que les policiers se soient présentés à la mauvaise maison. Il est tout aussi tragique que M. Dotson ait cru qu’il pouvait pointer une arme sur quelqu’un parce qu’il frappait à sa porte la nuit», a-t-il affirmé.

Selon Tom Clark, la faute incombe carrément aux policiers qui ont décidé d’ouvrir le feu avant même d’informer M. Dotson qu’ils faisaient partie des forces de l’ordre.

«Nous pensons que tout différend sera tranché en notre faveur par un jury le moment venu», a-t-il confié à l’Associated Press, vendredi.

Les avocats de la famille ont remis en question la formation et la surveillance au sein du service de police de Farmington en matière de recours à la force. La poursuite suggère que des dommages et intérêts devraient être accordés afin que d’autres villes et services de police soient dissuadés de se comporter de la sorte.