La famille d’une autochtone tuée par la police arrive au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Une dizaine de membres de la famille d’une femme autochtone de 26 ans qui a été abattue par la police à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, la semaine dernière, ont été accueillis par une cérémonie à l’aéroport de Fredericton.

Des proches de Chantel Moore ont voyagé à travers le pays depuis la Colombie-Britannique pour offrir du soutien à sa mère et à sa fille en deuil.

Une cérémonie incluant des tambours et des chants a salué l’arrivée de la famille.

Le ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, Jake Stewart, qui a été rejoint à l’aéroport par la lieutenante-gouverneure Brenda Murphy, a déclaré qu’il était important d’être là à l’arrivée de la famille.

«Je me disais qu’en tant que ministre des Affaires autochtones, je devais être ici pour montrer mon soutien à la famille et présenter les condoléances de ma famille et de mes collègues du gouvernement provincial», a déclaré M. Stewart.

Chantel Moore a été tuée jeudi matin lorsque la police d’Edmundston est arrivée après avoir reçu un appel demandant que l’on aille vérifier si elle allait bien. La police a affirmé que son agent était arrivé face à une femme avec un couteau.

Une enquête a été ouverte par l’entremise de l’agence indépendante d’enquête policière du Québec, le Bureau des enquêtes indépendantes. Le Nouveau-Brunswick n’a pas son propre organisme pour enquêter sur les incidents impliquant des policiers.

L’agence québécoise a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire tant qu’elle n’aurait pas déposé son rapport.

Des proches ont dit que la mère de Mme Moore, Martha, élevait la fille de Chantel, Gracie, au Nouveau-Brunswick, et que la victime avait récemment déménagé dans la province pour être avec sa mère et sa fille et pour aller à l’université.

Les membres de la famille ont été accueillis à l’aéroport par des dirigeants de la Première Nation malécite.

Le chef de la Première Nation de St. Mary’s, Allan Polchies, a déclaré que la mort de Chantel Moore était survenue un an après le dépôt du rapport sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et que les dirigeants autochtones attendaient toujours que des mesures soient prises.

«Nos voix sont importantes ici dans ce pays. Il n’est tout simplement pas suffisant de dire aux dirigeants autochtones de s’asseoir et d’attendre pendant que nos communautés continuent de souffrir d’un système brisé», a déclaré M. Polchies.

«La justice différée est la justice refusée. Nous exigeons des mesures maintenant», a-t-il ajouté.

M. Polchies a déclaré qu’une «marche de la guérison» aura lieu à Edmundston samedi pour aider la famille dans le processus de guérison.