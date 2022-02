La famille Péladeau et Québecor soutiennent un programme sur l’entrepreneuriat

MONTRÉAL — La famille Péladeau vient de marquer un jalon dans la philanthropie en versant le plus important don unique à une université francophone québécoise. Le don permettra de créer un nouveau programme de soutien à l’entrepreneuriat et de financer environ 13 % de la construction d’un nouveau pavillon de l’Université de Montréal.

Québecor et la Fondation Chopin-Péladeau donneront ensemble un montant de 40 millions $ à l’Université de Montréal, a annoncé l’établissement d’enseignement supérieur mercredi.

Le don permettra la création du programme Millénium Québecor, un programme de soutien à l’entrepreneuriat, ainsi que la construction d’un bâtiment à la «fine pointe de la technologie» qui portera le nom du fondateur de Québecor, Pierre Péladeau.

En conférence de presse, son fils Pierre-Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, était visiblement ému quand il a parlé de sa mère et de son père qui ont inspiré ce don. «C’était un des enseignements les plus importants que Pierre Péladeau nous a laissés: contribuer à la société et savoir redonner ce que nous avons reçu.»

Il faudra attendre «quelques années» avant que le pavillon Pierre-Péladeau ne soit construit, mais le nouveau programme commencera dès ce printemps dans des espaces loués par l’université, a précisé Daniel Jutras, le recteur de l’Université de Montréal.

Le coût de construction du bâtiment est estimé à 150 millions $. Du don annoncé par la famille Péladeau, 20 millions $ seront consacrés à la construction du pavillon. Le reste du financement proviendra de l’Université de Montréal et possiblement des contribuables québécois.

«Il y a une portion qui va venir de l’Université de Montréal, une portion qui viendra, on l’espère, de Québec, répond M. Jutras. Elle n’est pas encore estimée. Évidemment, vous comprendrez bien qu’il faut que ce projet soit approuvé par Québec.»