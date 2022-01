La famille rectifie qu’il n’y aura pas de vente d’un «JNF Picasso» en ligne

GENÈVE, Suisse — Contrairement à ce qui avait été dit, la famille de Pablo Picasso ne vendra pas un actif numérique lié à l’une de ses œuvres.

Après qu’une petite-fille et un arrière-petit-fils du célèbre peintre eurent claironné sur la vente à venir, les avocats de la famille ont déclaré jeudi que ses héritiers n’avaient pas autorisé le lancement d’un tel «JNF Picasso» — pour jeton non fongible.

Une mésentente intrafamiliale a surgi à ce sujet.

Marina Picasso et son fils, Florian Picasso, ont montré une œuvre en céramique à l’Associated Press cette semaine à Genève qui, selon eux, était une pièce du grand artiste espagnol qui serait liée à un JNF vendu en ligne. Leurs représentants et eux-mêmes ont déclaré que le bol de poterie et un JNF seraient vendus aux enchères en mars.

«Peut-être aurions-nous dû être un peu plus clairs dès le début», a déclaré Cyril Noterman, directeur commercial de longue date de Florian Picasso, qui est DJ et producteur de musique. M. Noterman a affirmé que plus de 1000 JNF mis en vente à partir de vendredi étaient en fait liés au travail de Florian, pas à celui de son arrière-grand-père.

Jean-Jacques Neuer, un avocat de l’Administration Picasso — qui gère les œuvres détenues par cinq descendants de Picasso, dont Marina, et supervise l’utilisation du nom Picasso — a contacté l’AP jeudi pour dire qu’elle n’a approuvé la vente d’aucun «JNF Picasso» et qu’un JNF de Florian Picasso et de ses collaborateurs était «sa propre création, indépendante de toute prétention vis-à-vis de Pablo Picasso et de ses œuvres».

«L’information donnée par l’entremise des médias selon laquelle les héritiers Picasso rejoindraient un marché de JNF Pablo Picasso est donc complètement fausse», a-t-il écrit. Richard Malka, avocat de Diana Widmaier Picasso, une autre petite-fille de l’artiste, a envoyé la même déclaration.

Me Neuer a diffusé un «avertissement» selon lequel toute association avec une œuvre de Picasso violerait le «monopole artistique», et tout JNF facturé comme lié à une telle œuvre serait une «contrefaçon».

L’Administration Picasso gère les avoirs de trois des enfants de Picasso — Maya Widmaier Picasso, Claude Ruiz Picasso et Paloma Ruiz Picasso — ainsi que de deux petits-enfants : Marina Ruiz Picasso et Bernard Ruiz Picasso, les enfants d’un autre fils de l’artiste, feu Paul Picasso.

Ensemble, les cinq sont réunis dans une structure juridique qui confère essentiellement la copropriété de la propriété intellectuelle de Picasso.

L’avocat a déclaré que dans la structure actuelle, seul Claude Ruiz Picasso — l’administrateur de la famille — pouvait autoriser un projet de jetons non fongibles, et il n’en est pas favorable.

«Ce qui se passe, c’est que certains membres de la famille ne sont pas d’accord avec le projet, et ne veulent pas que le nom soit mentionné», a déclaré Florian Picasso par téléphone jeudi soir, faisant référence au nom de famille.

Les commentaires de Marina et Florian Picasso à l’AP suggéraient qu’ils cherchaient à surfer sur la vague d’intérêt pour les JNF, qui ont pris d’assaut les mondes de l’art et de la finance.

Les JNF sont en fait des certificats d’authenticité numériques qui peuvent être attachés à l’art numérique ou à peu près à tout ce qui se présente sous forme numérique — fichiers audio, clips vidéo, autocollants animés, même un article de presse lu en ligne.