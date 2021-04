La famille Wright veut des accusations plus sévères contre la policière

BROOKLYN CENTER, Minn. — Les membres de la famille de Daunte Wright se sont joints jeudi à des leaders de la communauté pour demander des accusations plus sévères contre la policière Kim Potter, comparant cette affaire à l’accusation de meurtre portée contre un policier noir qui a tué une femme blanche à Minneapolis.

L’ex-policière de Brooklyn Center Kim Potter a été accusée d’homicide involontaire au deuxième degré dans la mort de M. Wright, un homme noir de 20 ans, lors d’un contrôle routier. L’ancien chef de la police de Brooklyn Center, une ville de la banlieue, majoritairement non blanche, a déclaré que Mme Potter avait tiré par erreur avec son arme de poing alors qu’elle avait l’intention d’utiliser son Taser. Le chef et Mme Potter ont démissionné mardi.

Mme Potter — qui a été libérée en vertu d’une caution de 100 000 $ quelques heures après son arrestation mercredi — est apparue aux côtés de son avocat, Earl Grey, lors de sa comparution initiale jeudi sur Zoom. Me Gray a maintenu la caméra sur lui pendant la majeure partie de l’audition, la faisant pivoter brièvement pour montrer sa cliente. Sa prochaine comparution devant le tribunal a été fixée au 17 mai. Le juge du comté de Hennepin, Paul Scoggin, a rappelé à l’ex-policière que durant sa libération sous caution, elle devait respecter la loi, se présenter à toutes les comparutions devant le tribunal et ne pas posséder ni transporter d’armes à feu ou d’explosifs.

Les manifestants qui ont affronté la police toute la semaine depuis la mort de M. Wright et les membres de la famille disent qu’il n’y a aucune excuse pour les coups de feu et veulent qu’il y ait des accusations plus sérieuses contre l’ex-policière.

«Malheureusement, il n’y aura jamais de justice pour nous, a déclaré jeudi la mère de Daunte, Katie Wright. La justice n’est même pas un mot pour moi. Mais je veux qu’on rende des comptes.»

L’avocat de la famille Wright, Ben Crump, a déclaré que «la pleine responsabilité, pour obtenir une justice égale», c’est tout ce que la famille veut — «rien de plus, rien de moins».

Me Crump et d’autres défenseurs de M. Wright évoquent le cas de Mohamed Noor en 2017. L’ancien policier noir de Minneapolis a tué par balle Justine Ruszczyk Damond, une femme blanche qui avait la double nationalité américaine et australienne, dans la ruelle derrière son domicile après qu’elle eut appelé le 911 pour signaler ce qu’elle pensait être une agression contre une autre femme.

M. Noor a été reconnu coupable de meurtre au troisième degré en plus d’homicide involontaire au deuxième degré et condamné à 12 ans et demi de prison. L’accusation contre l’ex-policière Potter est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. L’intention n’est pas une composante essentielle de l’une ou l’autre des accusations. Une différence clé est que le meurtre au troisième degré exige que quelqu’un agisse avec un «esprit dépravé», un terme qui a fait l’objet de différends juridiques, mais qui inclut un acte éminemment dangereux pour les autres, commis sans égard pour la vie humaine.

Mme Potter aurait facilement pu être accusée de meurtre au troisième degré, passible d’une peine maximale de 25 ans, a déclaré Rachel Moran, professeure de droit à l’Université de St. Thomas à St. Paul, Minnesota. Mais elle a noté qu’une différence entre les cas est que Mme Potter soutiendra probablement que l’utilisation de l’arme était une erreur, alors que M. Noor n’a jamais dit qu’il n’avait pas l’intention d’utiliser son arme.

– Par Scott Bauer et Mike Householder, The Associated Press