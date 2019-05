La FCM minimise le boycott du Québec par une municipalité albertaine

QUÉBEC — La Fédération canadienne des municipalités (FCM) minimise la fronde lancée par une ville albertaine qui boycotte le congrès annuel de la FCM parce qu’il se déroulera au Québec.

La Ville de Medecine Hat veut ainsi protester contre l’opposition du gouvernement Legault à la construction de nouveaux pipelines, donc à de nouveaux débouchés pour le pétrole de l’Ouest.

Plus tôt en mai, elle a fait savoir qu’elle ne voulait pas dépenser l’enveloppe de sa délégation au congrès de Québec, du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin, parce que Medecine Hat envoie déjà assez d’argent au Québec. La Ville fait ainsi allusion au programme fédéral de péréquation, dont le Québec est bénéficiaire, mais aussi l’Ontario et des provinces de l’Atlantique, tandis que l’Alberta et la Saskatchewan n’en touchent pas un sou.

Pour sa part, la FCM affirme ne pas être au courant d’un mouvement concerté de municipalités de l’Ouest du pays.

La conseillère en relations avec les médias de la FCM, Sarah Andrews, n’était pas en mesure de préciser si on pouvait relever dans les inscriptions au congrès une tendance vers une représentativité moindre des élus municipaux de l’Ouest.

Le geste de Medecine Hat ne s’est pas généralisé jusqu’à constituer un front commun. Par exemple, des délégués ont été dépêchés pour représenter la Municipalité régionale de Wood Buffalo (Alberta), qui comprend la ville de Fort McMurray, la capitale des sables bitumineux.