La FDA approuve le vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19

Les États-Unis ont maintenant un troisième vaccin pour prévenir la COVID-19.

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé samedi le vaccin de Johnson & Johnson qui fonctionne avec une seule dose au lieu de deux.

Les experts de la santé attendaient avec impatience une telle option pour accélérer la vaccination.

Le virus a déjà tué plus de 510 000 personnes aux États-Unis et mute de manière de plus en plus inquiétante.

La FDA a déclaré que le vaccin de J&J offre une protection solide contre ce qui compte le plus: les maladies graves, les hospitalisations et la mort.

Une dose protégerait à 85% contre la forme de COVID-19 la plus grave, selon une étude massive qui s’est déroulée sur trois continents.

Par The Associated Press