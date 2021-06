La FDA approuve un médicament controversé pour atténuer la maladie d’Alzheimer

WASHINGTON — L’agence américaine des médicaments a approuvé lundi le premier médicament contre la maladie d’Alzheimer en près de 20 ans, sans tenir compte des avertissements d’experts indépendants qui soutiennent que ce traitement très controversé n’a pas permis de ralentir la maladie.

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré lundi qu’elle approuve le médicament développé par Biogen pour les patients atteints de la maladie dégénérative du cerveau. Selon la FDA, il s’agit du seul médicament qui pourrait probablement traiter la maladie elle-même, plutôt que d’en gérer certains symptômes comme l’anxiété et l’insomnie.

Cette approbation, qui pourrait avoir un impact sur des millions d’Américains âgés et leurs proches, suscitera certainement des désaccords parmi les médecins, les chercheurs et les groupes de patients. Elle a également d’énormes implications sur les normes utilisées pour évaluer les thérapies expérimentales, y compris celles qui ne montrent que des avantages progressifs sur une maladie.

Dans une seule étude, le nouveau médicament, développé par Biogen avec la société japonaise Eisai, n’a pas réussi à inverser le déclin mental: il l’a ralenti. Le médicament est administré en perfusion toutes les quatre semaines.

La FDA demande au fabricant de mener une étude de suivi pour confirmer les bénéfices. Si l’étude ne montre pas son efficacité, la FDA pourrait retirer le médicament du marché, bien que l’agence le fasse rarement.

Biogen n’a pas immédiatement divulgué le prix du nouveau médicament, mais les analystes ont estimé que l’aducanumab pourrait coûter entre 30 000 $ et 50 000 $ US pour un an de traitement.

De nombreux échecs par le passé

La maladie d’Alzheimer attaque progressivement les zones du cerveau responsables de la mémoire, du raisonnement, de la communication et des tâches quotidiennes de base — dans les derniers stades de la maladie, les personnes atteintes perdent même la capacité d’avaler. La prévalence mondiale de la maladie, la cause la plus courante de démence, ne devrait qu’augmenter à mesure que vieillissent les millions de «baby-boomers».

L’aducanumab vise à contribuer à éliminer du cerveau les amas nocifs de la protéine bêta-amyloïde. D’autres médicaments expérimentaux l’ont déjà fait, mais le traitement ne faisait aucune différence dans la capacité des patients à penser, à prendre soin d’eux-mêmes ou à vivre de façon autonome.

L’industrie pharmaceutique a connu depuis des années de nombreux échecs de traitements contre la maladie d’Alzheimer, représentant des milliards de dollars de coûts de recherche. Le feu vert de la FDA devrait relancer les investissements dans des thérapies similaires auparavant mises de côté par les fabricants.

L’examen du médicament par la FDA a alimenté de vieux débats sur les normes utilisées pour évaluer des thérapies d’affections difficiles à traiter. D’un côté, des groupes représentant les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs proches affirment que toute nouvelle thérapie, même peu avantageuse, mérite d’être approuvée. Mais de nombreux experts préviennent que ce feu vert pourrait créer un dangereux précédent, ouvrant la porte à des traitements aux bénéfices discutables.

L’approbation est intervenue malgré une évaluation cinglante en novembre par le comité externe d’experts neurologiques de la FDA.

La société Biogen, de Cambridge, au Massachusetts, avait interrompu deux études sur le médicament en 2019 après que des résultats décevants aient suggéré que l’aducanumab n’atteindrait pas son objectif de ralentir le déclin mental et fonctionnel chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Plusieurs mois plus tard, la société a fait marche arrière, annonçant qu’une nouvelle analyse de l’une des études montrait que le médicament était efficace à des doses plus élevées et que la FDA avait indiqué qu’il méritait un examen.

