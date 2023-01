La FDA finalise la règle autorisant la vente de pilules abortives par la poste

WASHINGTON — La Food and Drug Administration (FDA) a finalisé mardi un changement de règlement qui permet aux femmes cherchant des pilules abortives de les obtenir par la poste, remplaçant une exigence de longue date aux États-Unis selon laquelle elles devaient récupérer le médicament en personne.

L’administration Biden a mis en œuvre le changement l’année dernière, annonçant qu’elle n’appliquerait plus la règle de distribution. La décision de mardi met officiellement à jour l’étiquetage du médicament pour permettre aux femmes d’obtenir une ordonnance via une consultation de télémédecine avec un professionnel de la santé, puis de recevoir les pilules par la poste, là où la loi le permet.

Cependant, l’impact de ce changement de règle a été atténué par de nombreuses lois d’État limitant l’avortement de manière générale et le recours aux pilules en particulier. Les experts juridiques prévoient des années de batailles judiciaires sur l’accès aux pilules, alors que les militants du droit à l’avortement présentent des cas types pour contester les restrictions des États.

Pendant plus de 20 ans, l’étiquetage de la FDA avait limité la distribution aux cabinets de médecin et aux cliniques, en raison de problèmes de sécurité. Pendant la pandémie de COVID-19, la FDA a temporairement suspendu l’exigence en personne.

L’agence a déclaré plus tard qu’un nouvel examen scientifique réalisé par son personnel soutenait l’assouplissement de l’accès, en accord avec de nombreuses organisations médicales qui avaient déclaré depuis longtemps que la restriction n’était pas nécessaire.

Deux fabricants de médicaments qui produisent des versions de marque et génériques de pilules abortives ont demandé la dernière mise à jour de l’étiquette de la FDA. Les règles de l’agence exigent qu’une entreprise dépose une demande avant de modifier les restrictions de distribution de médicaments.

Danco Laboratories, qui vend la marque Mifeprex, a déclaré dans un communiqué que le changement «est d’une importance cruciale pour élargir l’accès aux services d’avortement médicamenteux et fournira aux prestataires de soins de santé» une autre option pour prescrire le médicament.

Plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont désormais pratiqués avec des pilules plutôt qu’avec la chirurgie, selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement.

La FDA a approuvé en 2000 la mifépristone pour interrompre les grossesses jusqu’à 10 semaines, lorsqu’elle est utilisée avec un deuxième médicament, le misoprostol. La mifépristone est prise en premier lieu pour dilater le col de l’utérus et bloquer l’hormone progestérone, qui est nécessaire pour maintenir une grossesse. Le misoprostol est pris de 24 à 48 heures plus tard, provoquant la contraction de l’utérus et l’expulsion des tissus de la grossesse.

Le saignement est un effet secondaire courant, bien que les complications graves soient très rares. La FDA affirme que plus de 3,7 millions de femmes américaines ont utilisé la mifépristone depuis son approbation.

Plusieurs exigences de sécurité mandatées par la FDA restent en vigueur, y compris les exigences de formation pour certifier que les prescripteurs peuvent fournir des soins d’urgence en cas de saignement excessif. Les pharmacies qui distribuent les pilules ont également besoin d’une certification.