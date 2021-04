La Fédération des pourvoiries défend la bière du chasseur

QUÉBEC — La Fédération des pourvoiries défend la petite bière du chasseur.

L’association s’élève contre le resserrement des règles concernant l’alcool et la drogue dans le projet de loi 88, actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale.

Ce texte législatif stipule que nul «ne peut consommer une boisson alcoolisée alors qu’il chasse» et ne peut non plus consommer de drogue.

Bref, c’est tolérance zéro. Or auparavant, on interdisait de pratiquer cette activité sous l’influence de l’alcool, ce qui laissait une certaine marge de manoeuvre.

En commission parlementaire mercredi, la Fédération a déploré que le chasseur qui dînerait tranquillement en pleine forêt en prenant une bière ou un verre de vin commettrait donc une infraction.

L’avocat de la fédération, Dominic Dugré, a affirmé qu’il y a une peur exagérée entourant les armes à feu.

Selon lui, il faut comprendre l’esprit des chasseurs. Il a fait valoir qu’il y a très peu d’accidents de chasse.