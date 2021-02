La femme d’El Chapo devant la justice américaine mardi

WASHINGTON — La femme du narcotrafiquant mexicain Joaquín «El Chapo» Guzmán comparaîtra devant un tribunal fédéral américain de Washington mardi.

Emma Coronel Aispuro, une ancienne reine de beauté de 31 ans, a été arrêtée lundi à l’aéroport international de Dallas. Elle est accusée d’avoir aidé son mari à gérer son empire et d’avoir collaborer à son évasion spectaculaire en 2015.

Mme Coronel détient la double nationalité mexicaine-américaine.

Son arrestation n’est que le plus récent développement dans la longue et sanglante histoire de Guzmán, qui dirige depuis longtemps le violent cartel de Sinaloa.

Guzmán, dont les deux évasions époustouflantes au Mexique ont alimenté le mythe selon lequel sa famille et lui étaient intouchables, a été extradé vers les États-Unis en 2017. Il purge actuellement une peine de prison à vie.

Sa femme, avec qui il a deux petites filles, est maintenant accusée de complot en vue de distribuer de la marijuana, de la cocaïne, de l’héroïne et des méthamphétamines aux États-Unis.

Le département de la Justice l’accuse aussi d’avoir aidé son mari à s’enfuir d’une prison mexicaine en 2015 et d’avoir planifié une deuxième évasion avant son extradition vers les États-Unis.

Mme Coronel a été envoyée vers une prison de la Virginie tard lundi soir. Elle devrait comparaître par visioconférence mardi. Son avocat, Jeffrey Lichtman, a refusé de commenter.

En tant que narcotrafiquant le plus puissant du Mexique, Guzmán a expédié des tonnes de cocaïne et d’autres drogues vers les États-Unis pendant son règne de 25 ans, ont récemment affirmé des procureurs américains. Ils ajoutent qu’il avait ordonné à son armée de «tueurs» de kidnapper, torture et tuer tous ceux qui s’opposaient à lui.

Ses évasions légendaires ont permis de se demander si le système judiciaire mexicain était à la hauteur de la tâche. Guzmán s’est notamment enfui par le biais d’un tunnel de 1,6 kilomètre creusé sous la douche de sa cellule. Sa femme aurait joué un rôle de premier plan dans la planification et la construction de ce tunnel, qui était éclairé et ventilé, et dans lequel on trouvait une motocyclette montée sur des rails.

Mme Coronel, les fils de Guzmán et un témoin qui collabore maintenant avec le gouvernement américain auraient notamment acheté un terrain près de la prison d’Altiplano, des armes et un camion blindé. Ils auraient aussi fait parvenir une montre GPS à Guzmán derrière les barreaux pour savoir exactement où il se trouvait.

Guzmán a été condamné à la prison à vie en 2019.

Mme Coronel, une ancienne reine de beauté à l’adolescence, a assisté régulièrement à son procès, même quand les témoignages entendus l’éclaboussaient. Ils ont plus de 30 ans de différence et leurs jumelles sont nées en 2011.

Son père, Ines Coronel Barreras, et un de ses frères ont été arrêtés en 2013 dans une affaire de trafic de marijuana.

Un ancien membre de la Drug Enforcement Administration des États-Unis, Mike Vigil, rappelle que Mme Coronel «trempe dans le trafic de la drogue depuis qu’elle est toute petite. Elle connaît les rouages du cartel de Sinaloa.»

Elle pourrait maintenant être prête à collaborer avec les autorités.

«Elle a une grande motivation: ses jumelles», a-t-il dit.

– Par Michael Balsamo, The Associated Press