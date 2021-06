La fermeture de la frontière canadienne prolongée jusqu’au 21 juillet

OTTAWA — Le gouvernement fédéral garde fermées aux voyageurs non-essentiels les frontières canadiennes jusqu’au 21 juillet.

Ottawa prolonge ainsi d’un autre mois les restrictions appliquées depuis le début de la pandémie de COVID-19, en mars 2020, tant aux frontières internationales qu’à la frontière canado-américaine.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique en a fait l’annonce sur son fil Twitter, vendredi matin.

Le ministre Bill Blair y a également annoncé que la semaine prochaine, le gouvernement précisera les nouvelles règles de quarantaine pour ceux qui peuvent entrer au Canada.

«Comme nous l’avons dit, le gouvernement prévoit des mesures pour les Canadiens, les résidents permanents et les autres personnes qui sont actuellement autorisées à entrer au Canada et qui sont pleinement vaccinées. Nous fournirons de plus amples renseignements lundi le 21 juin», a gazouillé le ministre Blair.

Justin Trudeau a déjà indiqué que la quarantaine obligatoire à l’hôtel pour ces personnes qui arrivent à un aéroport canadien sera annulée.

Les premiers ministres du pays tenaient leur appel conférence régulier jeudi soir et ont discuté des modalités pour rouvrir les frontières. Tous les gouvernements provinciaux ne sont pas sur la même longueur d’ondes à ce sujet; certains, comme l’Alberta, sont pressés, tandis que d’autres, comme l’Ontario, le sont beaucoup moins.

Le premier ministre québécois François Legault a déjà dit qu’il préférait attendre la pleine vaccination des Québécois, prévue pour la fin août, avant de voir les frontières à nouveau ouvertes.