La fermeture des commerces et entreprises non essentiels est prolongée au 4 mai

Le premier ministre du Québec François Legault a annoncé dimanche le prolongement de la fermeture des commerces et entreprises non esssentiels jusqu’au 4 mai.

La date précédente était le 13 avril.

Lors de la rencontre de presse quotidienne, M. Legault s’est dit très fier du résultat d’une étude de données de Google sur le respect du confinement: parmi les 60 états et provinces de l’Amérique du Nord, c’est le Québec qui s’est classé premier.

M. Legault s’est dit convaincu que le comportement des Québécois donne des résultats concrets et sauve des centaines de vie.

Il a confié qu’avec le ministère de l’Économie, il songe à des solutions de rechange pour que des articles comme des masques et des gants soient fabriqués au Québec le plus possible.

Invoquant la demande planétaire pour ces articles, M. Legault a dit que le gouvernement essaie de faire preuve de créativité.

M. Legault a évoqué un projet appelé Panier bleu — un site Internet non transactionnel, mais plutôt de type répertoire — où trouver des produits du Québec, par région.

Il est plus important que jamais d’acheter québécois et acheter local, a dit le premier ministre.

Avant la période de questions, M. Legault a ajouté que la bataille contre la COVID-19 est loin d’être finie, et que le Québec traversait une phase décisive.

La courbe de cas étant encore ascendante, il faut s’assurer qu’elle redescende avant de décréter le retour des activités normales, a-t-il souligné.