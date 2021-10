La FIFA et le Qatar font équipe avec l’OMS pour faire la promotion de la santé

GENÈVE, Suisse — La FIFA et les organisateurs qataris de la Coupe du monde de l’année prochaine se sont associés, lundi, à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour utiliser l’événement phare du football pour promouvoir la santé publique.

Cette décision fait suite à des années de surveillance du Qatar et de critiques des conditions de vie de centaines de milliers de travailleurs migrants nécessaires à des projets de grande envergure liés au tournoi.

«Des événements comme la Coupe du monde et les Jeux olympiques sont des partenaires parfaits pour promouvoir la santé et la solidarité», a affirmé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Lorsque la FIFA a choisi le Qatar en 2010 pour accueillir la Coupe du monde, le risque attendu pour la santé était d’exposer 32 équipes de joueurs, des milliers de travailleurs et des centaines de milliers de spectateurs à des températures de plus de 40 degrés Celsius en juin et juillet.

Bien que ce problème ait été résolu en déplaçant l’événement en novembre lorsque les températures sont plus fraîches, la pandémie de coronavirus se prolonge pour une troisième année alors que les principaux préparatifs du tournoi approchent.

«Le tournoi sera probablement le premier rassemblement de masse mondial de cette ampleur depuis la propagation de la pandémie», a avancé Hassan al-Thawadi, chef du comité organisateur de la Coupe du monde qatari, au siège de l’OMS.

Aucun détail n’a été fourni sur la planification pratique pour protéger la Coupe du monde de la COVID-19, et aucune question n’a été acceptée lors du lancement diffusé depuis Genève.

Il y a quatre mois, l’obligation de vacciner les spectateurs en visite dans les stades était la politique officielle qatarie. Les officiels ont depuis adopté une approche plus flexible, qui devrait être testée un an avant la Coupe du monde lorsque le Qatar accueillera la Coupe arabe réunissant 16 nations, le 30 novembre.

Les responsables de l’OMS ont félicité le Qatar et la FIFA pour leurs contributions financières et pratiques.

Le Qatar figurait dans le «top 10 des donateurs volontaires» l’année dernière, a déclaré le directeur régional de l’OMS, Ahmed Al-Mandhari.

Tedros a qualifié le soutien qatari de «critique pour notre travail» et a fait allusion à deux vols qui ont récemment permis de transporter des fournitures médicales en Afghanistan.

La FIFA a fait un don de 10 millions $ US à l’OMS l’année dernière, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré dans un message vidéo que l’État du Qatar s’était engagé à organiser «la Coupe du monde la plus sûre de tous les temps».

La Coupe du monde 2022 sous le signe de la santé vise à créer un héritage pour les futurs grands événements sportifs, y compris le tournoi de 2026 qui sera organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Ce lancement a aussi permis d’annoncer la nomination du populaire ivoirien Didier Drogba en tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’OMS pour promouvoir un mode de vie plus sain.

«Puissions-nous nous unir pour être mieux préparés», a dit Drogba, «et répondre aux futures pandémies de manière plus collaborative alors que nous cherchons à transmettre le message de l’OMS au public mondial dans des langues et des plateformes accessibles à tous.»