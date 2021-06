La fille d’Alexeï Navalny accepte le prix du courage en son nom

GENÈVE, Suisse — La fille de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a accepté le prix du courage en son nom, mardi. Cet honneur récompense une personne s’étant illustrée en matière de lutte pour les droits de la personne.

Alexeï Navalny est ainsi honoré par le Sommet de Genève pour les droits de l’homme et la démocratie pour son courage à tenir tête au gouvernement du président russe Vladimir Poutine.

En acceptant le prix, Daria Navalnaya, une étudiante de 20 ans à l’Université Stanford en Californie, a déclaré que son père le dédiait à tous les prisonniers politiques de Russie et du Bélarus.

«Vous devriez être en train de regarder mon père, mais il est dans une prison russe en ce moment simplement à cause de ce qu’il dit, fait et croit. Et parce qu’il n’est pas mort quand le gouvernement russe voulait qu’il meure», a déclaré Mme Navalnaya dans une vidéo enregistrée pour l’événement virtuel.

Alexeï Navalny a été arrêté en janvier à son retour d’Allemagne, où il avait passé cinq mois à se remettre des conséquences d’un empoisonnement à un agent neurotoxique qui lui aurait été administré par le Kremlin. Des accusations niées par les autorités gouvernementales de Russie.

En février, Alexeï Navalny a été condamné à deux ans et demi de prison pour avoir violé les conditions qui lui étaient imposées en lien avec une affaire de détournement de fonds remontant à 2014. Une autre affaire judiciaire qu’il a dénoncée comme étant politique.

En prison, M. Navalny a fait une grève de la faim de 24 jours en protestation contre le manque de soins médicaux pour traiter des douleurs sévères au dos et des engourdissements aux jambes. Il a mis fin à sa grève en avril après avoir reçu les soins demandés.

Ce sont plus de deux douzaines d’organismes de défense des droits de la personne qui ont choisi de décerner le prix du courage à Alexeï Navalny.

Sa fille a confié avoir reçu une lettre de son père écrite derrière les barreaux après qu’il eut appris cette nomination.

«Dans sa lettre, mon père me demande de dédier ce prix à chacun des prisonniers politiques de Russie et du Bélarus», a-t-elle mentionné.

D’ailleurs, Sviatlana Tsikhanouskaya, la principale opposante lors des plus récentes élections au Bélarus, en août dernier, participait à l’événement virtuel. Le président autoritaire Alexander Lukashenko avait remporté un sixième mandat au terme d’un suffrage fortement suspecté d’avoir été truqué.

Alexeï Navalny a été choisi pour son «courage extraordinaire et ses efforts héroïques pour sonner l’alerte au sujet des graves violations des droits de la personne par le régime de Poutine contre le peuple russe», a souligné le directeur général de l’organisme UN Watch, Hillel Neuer.